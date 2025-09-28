Así es la aplicación creada por un toledano para "digitalizar" el sector de la caza: "Ya cuenta con 10.000 usuarios"

La afición a la caza de José Miguel Martínez, un joven de Pulgar (Toledo), lo llevó hace poco más de un año a desarrollar 'CazaPop', una aplicación para el móvil que supone un punto de encuentro virtual para poner en común a deportistas de esta disciplina, proveedores de servicios y fincas.

Una plataforma que José Miguel creó para "ampliar el foco de la caza y digitalizar un sector muy tradicional que se basaba en la comunicación boca a boca". Actualmente ya cuenta con más de 10.000 usuarios y miles de anunciantes.

"La caza era un sector que se tenía que digitalizar. Pensamos que sería muy bueno para ayudar al relevo generacional del que tanto se habla, para que haya una herramienta donde poder compartir experiencias y productos", ha expresado en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press.

En concreto, mediante líneas verticales que abordan productos de caza, turismo cinegético o experiencias, CazaPop pone en la palma de la mano de los cazadores la oportunidad de "abrir el espectro de experiencias relacionadas con el sector en todo el territorio nacional".

"La plataforma está funcionando muy bien y crecemos mes a mes. Ponemos en contacto a cazadores para que encuentren socios de caza en otros territorios", ha asegurado.

Relevo generacional

El joven ha asegurado que uno de los motivos para poner en marcha la idea fue favorecer el relevo generacional de una afición que comparten un millón de españoles. Queríamos una herramienta con la que conseguir experiencias de caza a las que no tenían acceso nuestros padres hace 15 o 20 años porque no tenían estos canales de comunicación", ha afirmado.

Además, ha apuntado a cómo su 'market place' consigue poner en contacto a proveedores de servicios con potenciales clientes, lo que provoca que muchas marcas se interesen por la aplicación.

"El sector aglutina un gran número de industrias, alimentos para animales o aseguradoras", ha sentenciado.