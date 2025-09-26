ILUNION inaugura su primer Centro Regional de Atención al Cliente en Castilla-La Mancha

ILUNION ha inaugurado en Mota del Cuervo (Cuenca) su primer Centro Regional de Atención al Cliente (CRAC) en Castilla-La Mancha. Ubicada en la Plaza Mayor de la citada localidad, justo enfrente del ayuntamiento, esta nueva sede ha generado ya 13 puestos de trabajo para personas con discapacidad.

El equipo ha sido seleccionado entre los vecinos de Mota del Cuervo y su entorno y ha recibido la formación necesaria para prestar un servicio excelente de atención telefónica especializada a Quirónsalud, cliente del área de Contact center de ILUNION desde julio del año pasado.

La apertura de este CRAC en Mota del Cuervo forma parte del prestigioso y multipremiado proyecto RAÍCES de ILUNION Contact Center BPO, es el primero que se inaugura en Castilla-La Mancha y el séptimo desde la puesta en marcha del programa.

El Proyecto RAÍCES es una iniciativa estratégica del área de Contact Center de ILUNION, que demuestra que otra manera de hacer empresa es posible. Esta iniciativa promueve la descentralización operativa, el desarrollo territorial y la inclusión laboral de personas con discapacidad y colectivos vulnerables en municipios de menos de 10.000 habitantes, con el firme propósito de que allí donde cada uno eche raíces, siempre tenga una oportunidad para trabajar.

RAÍCES un proyecto con alma

RAICES nació en 2023 para acercar la inclusión laboral al ámbito rural y así fortalecer el arraigo de los trabajadores en sus municipios. Esta iniciativa pone a las personas en el centro, impulsa la sostenibilidad ASG y cambia la forma de ver valor para construir un mundo mejor con todos incluidos.

La apertura del CRAC en Mota del Cuervo responde a la estrategia de impulsar el desarrollo económico y social de la región. La elección de este municipio refleja el compromiso de la empresa con la revitalización de áreas con potencial de crecimiento, así como con la generación de empleo estable y de calidad en Castilla-La Mancha.

En la sede de Mota del Cuervo trabajan actualmente 7 mujeres y 6 hombres, todas ellas personas con discapacidad y con edades comprendidas entre los 27 y los 55 años.

Compromiso institucional con la inclusión real

El acto de inauguración de esta nueva sede fue presidido por la alcaldesa de Mota del Cuervo, Irene Cabrera, que estuvo acompañada por el delegado territorial de ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra; el presidente del Consejo Territorial de ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez Martínez; la secretaria general de Fundación ONCE, Virginia Carcedo; el director corporativo de Estrategia e Innovación de ILUNION, Alejandro Fernández; y la CEO-directora general de ILUNION Contact Center BPO, Susana Sánchez.

Así mismo, estuvieron presentes el director general de Relación con el Paciente y Universidad de Quirónsalud, Adolfo Fernández Valmayor, y el director del Centro de Operaciones del Paciente de Quirónsalud, César Antonio López.

Los asistentes al acto de inauguración visitaron el centro de trabajo, totalmente accesible y en pleno funcionamiento desde el mes de julio, y pudieron conversar con algunos de estos trabajadores.

Para la CEO-directora general de ILUNION Contact Center BPO, Susana Sánchez, "RAÍCES es un proyecto que nos conecta con lo esencial: con el territorio, con las personas, con el propósito de hacer empresa desde una mirada humanista y sostenible". Y continúa explicando que "este centro es un ejemplo vivo de cómo la innovación puede y debe estar al servicio del impacto social". "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Quirónsalud, nuestro cliente, por la confianza depositada en nosotros, por permitirnos ser parte de su servicio, por creer en nuestro modelo de atención inclusiva y por acompañarnos en este camino de transformación", concluye Susana Sánchez.

El director de estrategia e innovación de ILUNION, Alejandro Fernández, señaló que "este nuevo centro es la puerta de entrada de RAÍCES en Castilla-La Mancha y confiamos en que no sea el único en esta Comunidad". "Estamos inmersos en un amplio proyecto de expansión y mejora de todos nuestros centros , con la meta de convertirnos en el mejor lugar para trabajar", agregó Fernández.

El delegado territorial de ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, subrayó que "para el Grupo Social ONCE es una grandísima noticia que se pongan en marcha iniciativas como ésta, que impulsa la empleabilidad de las personas con discapacidad en un municipio como Mota. Sin duda, ofreceremos oportunidades de vida a muchas personas en este entorno, personas que, en ocasiones, lo tenemos más difícil para acceder a un empleo y más aún en zonas rurales".

Además, agradeció al tejido social y empresarial de la zona, así como a las instituciones la acogida de este proyecto "con alianzas y de la mano de buenos compañeros de viaje llegaremos muy lejos, hasta la inclusión real de cualquier persona en cualquier espacio vital y, créanme, el empleo es de los más importantes, si no el más importante".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad conquense, Irene Cabrera, mostró su agradecimiento a todas las entidades que han colaborado para poner en marcha este centro de trabajo y ha puesto en valor que "es un día histórico para Mota del Cuervo. La apertura del Centro Regional de Atención al Cliente supone no solo la creación de nuevas oportunidades de empleo, sino también un paso firme hacia el desarrollo económico y social de nuestro municipio", explica.

"Este centro es fruto del esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, ILUNION y el Grupo Social ONCE, y refleja nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad y el acceso al empleo de calidad para todas las personas". Y continúa exponiendo que "con este proyecto, queremos demostrar que en Mota del Cuervo se pueden echar raíces y construir un futuro próspero. El CRAC será un motor de crecimiento que traerá consigo estabilidad y dinamismo para nuestras familias, nuestros jóvenes y todo el tejido empresarial local."

Cambiando la forma de ver valor

Esta inauguración llega en un momento de celebración para ILUNION, que cumple una década demostrando que las empresas pueden convertirse en generadoras de valor real para las personas y la sociedad.

Coincidiendo con su décimo aniversario, lanza la campaña "Cambiando la forma de ver valor", que se materializa en una colección de 10 monedas con la cara de sus trabajadores y que contará con más 45.000 monedas acuñadas que rinden homenaje a personas de ILUNION cuya trayectoria ejemplifica que el talento supera cualquier circunstancia.

Con ellas, ILUNION invita a líderes empresariales y sociales de todo el país a inspirar un cambio de mentalidad que sitúe a las personas en el centro de cada decisión y contribuya a construir un futuro donde el progreso tenga auténtico sentido social.