El prestigioso diseñador toledano Alejandro De Miguel presenta su nueva colección: se adapta como un guante

Alejandro de Miguel, el diseñador natural de Miguel Esteban (Toledo), acaba de lanzar su esperada colección 2026, una propuesta que refuerza todavía más su posición como uno de los nombres imprescindibles dentro de la alta costura española.

Con una estética que equilibra la artesanía tradicional con cortes modernos, su nueva línea destaca por la sofisticación, la confección impecable, la atención a los detalles y la feminidad contemporánea.

Diseño de Alejandro De Miguel de su nueva colección 2026 Alejandro De Miguel

Las prendas que conforman esta colección están destinadas a mujeres que desean elegancia y personalidad en cada ocasión. De Miguel utiliza tejidos de alta calidad, patronaje exquisito y diseños pensados para realzar la figura femenina, con prendas que se adaptan como una segunda piel.

"Mi sello es la combinación de artesanía, elegancia y una estructura impecable. Me obsesiona el patronaje, que una prenda siente como un guante", afirma el diseñador.

Tejidos fundamentales

Además, De Miguel ha explicado que la elección del tejido es esencial: más que belleza, cada material debe tener caída, cuerpo y vida propia. En esta línea, los cortes precisos y la inspiración en la feminidad actual son fundamentales en esta nueva temporada, donde la costura a medida y los detalles hechos a mano vuelven a cobrar protagonismo.

Con más de 20 años de carrera, Alejandro de Miguel ha vestido a figuras destacadas como la reina Sofía, presentadoras de televisión, invitadas de gala y personajes públicos que lo han elegido para confeccionar sus vestidos de las Campanadas como Cristina Pardo o Mariló Leal.

Diseño de Alejandro De Miguel de su nueva colección 2026 Alejandro De Miguel

Diseño de Alejandro De Miguel de su nueva colección 2026 Alejandro De Miguel

Su firme defensa de la producción local y su vinculación constante en la provincia de Toledo, donde convivió con la costura en el taller de sus padres, han logrado que su reputación crezca cada año, no solo dentro de España sino también internacionalmente gracias a clientas exigentes, celebrities y mujeres que buscan calidad, distinción y exclusividad.

Su nueva colección 2026 integra todos los procesos de confección, busca la máxima calidad, mantiene todos los empleos artesanales y apuesta por otra vez más por la "moda hecha en España", como destacan sus anteriores colecciones.