No eres de Albacete si no conoces este clavo de la suerte escondido en "el pasaje más bonito de España"

Según la prestigiosa revista National Geographic, el pasaje más bonito de España se encuentra en Albacete: el Pasaje de Lodares. Más allá de su belleza, esta joya arquitectónica esconde un pequeño "clavo de la suerte" que se ha convertido en todo un icono de la ciudad.

Justo en la fachada que da a la calle Mayor, en una de las columnas se ubica este clavo de color dorado que ya presenta signos de desgaste por el roce de las manos de miles de personas que lo tocan cada año buscando fortuna.

La tradición popular dice que si frotas un décimo de lotería, llaves o cualquier objeto personal atraerás buena suerte. "No eres de Albacete si no has cogido tu décimo de lotería y lo has pasado por el clavo de la suerte del pasaje de Lodares", expresa un vecino en un vídeo de TikTok.

Vista general del Pasaje de Lodares, en Albacente. Turismo Albacete

Esta leyenda también cuenta que un maestro masónico colocó este clavo durante la construcción del pasaje en 1925 con el objetivo de conectar el edificio con las "fuerzas telúricas" y así asegurar la prosperidad de la obra y de aquellos que la visitaran.

Centrándonos en lo 100 por ciento verídico, este objeto se trata de una señal de nivelación de alta precisión colocada a mediados del siglo XX por el Instituto Geográfico Nacional. Este tipo de pieza de hierro fundido con cabeza de bronce sirve de apoyo para la cartografía y ayuda a los topógrafos a realizar mediciones precisas.

Pasaje de Lodares. / Foto: Turismo Castilla-La Mancha.

Fuera del "clavo de la suerte", merece la pena visitar este lugar por lo que supone el Pasaje de Lodares. Obra del arquitecto Buenaventura Ferrando Castells, es ya todo un monumento por su semejanza a la famosa galería comercial Vittorio Emanuele II de la ciudad italiana Milán.

Tanto es así, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural y es uno de los tres únicos pasajes de este estilo que se conservan en España junto al Pasaje Gutiérrez de Valladolid y el Ciclón de Zaragoza.

Una cubierta de hierro y cristal protege este espacio repleto de comercios y viviendas que conecta las calles Mayor y Tinte. Sin duda, las personas que residan en el Pasaje Lodares pueden afirmar que viven en uno de los lugares más espectaculares del país.