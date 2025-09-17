El bonito nombre del hijo pequeño de Sara Carbonero y Casillas: significa "luz" y triunfa en Castilla-La Mancha

Montaje de una imagen de Sara Carbonero y una foto de sus hijos.

Sara Carbonero, la periodista natural de Corral de Almaguer (Toledo), ha construido una carrera de éxito en el mundo de la televisión y comunicación que la ha llevado a convertirse en una de las figuras públicas más relevantes del país. A pesar de ello, siempre ha mostrado con orgullo su vínculo con su tierra, Castilla-La Mancha.

Su historia de amor con el exfutbolista Iker Casillas terminó en divorcio en el año 2021 tras una relación de once años que nos dejó momentos icónicos como ese beso en plena entrevista tras ganar el Mundial de Sudáfrica 2010.

El nacimiento de su segundo hijo con el famoso portero del Real Madrid llegó en un momento convulso para los dos. Tras el fichaje de Iker por el FC Porto en 2015, la pareja se trasladó a Portugal lejos de su familia, asentada en Madrid.

En tierras lusitanas, Sara vivió un embarazo lejos del bullicio mediático. En uno de sus continuos viajes a España, la periodista confesó que barajaba nombres como Mauro, Marco o Hugo. Sin embargo, se decantó por Lucas, uno de los favoritos en Castilla-La Mancha - llegó a ser el quinto nombre más elegido para los recién nacidos en la región en 2023.

Lucas Casillas Carbonero llegó al mundo el 2 de junio de 2016 en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, mismo centro sanitario donde nació su hermano mayor, Martín. La propia Sara anunció la feliz noticia en sus redes sociales con un bonito mensaje: "¡Bienvenido a nuestro mundo, Lucas! Te conocimos ayer y no nos puedes hacer más felices".

La elección de Lucas pilló por sorpresa a muchos, aunque una vez conoces su profundo significado tiene sentido. Tiene un origen grecolatino, deriva del término en latín lux que significa "luz" o "luminoso".

Aparte de ser uno de los más populares en Castilla-La Mancha, evoca resplandor y está fuertemente ligado a San Lucas, patrón de los médicos y artistas.

De esta forma, Lucas aportó "luz" a la familia Casillas-Carbonero en un momento convulso para la periodista y el portero.