El jugoso premio que ha dado el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional a cuatro acertantes de Toledo

Administración de Lotería de la Ronda de Buenavista de Toledo. Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha dado una alegría a cuatro acertantes de Castilla-La Mancha. Tres administraciones de Toledo capital y una de Mocejón (Toledo) han vendido el tercer premio.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, este ha recaído en el 17.996 y está dotado con 150.000 euros al número.

Las administraciones que han vendido el número han sido las del número 8 de Cardenal Tavera, número 45 de la Ronda de Buenavista y la de la travesía de la Estación de Autobuses en Toledo capital. También la número uno situada en la Plaza de Veracruz de Mocejón.

Más premios

El primer premio ha recaído en el 88.589 y ha dejado 1,5 millones de euros al número en A Coruña y Valladolid.

El segundo ha sido para el 23.563 y estaba dotado con 300.000 euros por número, viajando a Pamplona y al municipio sevillano de San José de la Rinconada.