La atleta toledana Irene Sánchez-Escribano da a luz a su primera hija: "Es la experiencia más brutal de mi vida"

La atleta toledana Irene Sánchez-Escribano ha anunciado que este sábado ha dado a luz a su primer hijo. Una niña que ha nacido en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca (Aragón).

"Por fin esta peque llegó al mundo y es la experiencia más brutal de nuestra vida. Estamos felices", ha expresado la deportista, que ha agradecido "el trato, los cuidados y el cariño" a los profesionales del centro sanitario.

La toledana ha compartido en sus redes sociales varias fotos del recién nacido, donde está recibiendo numerosas felicitaciones, a las que nos sumamos desde EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM.

Irene Sánchez-Escribano, que además es licenciada en Medicina, ha sido a sus 32 años cinco veces campeona de España en la prueba de 3.000 obstáculos, la última en 2021. Uno de sus mayores hitos deportivos lo conseguía este verano al clasificarse para la final olímpica de esta distancia en París donde acabó en 11ª posición.

Este éxito fue saboreado de manera especial por Irene, quien vio cómo una inoportuna fractura en el pie la privaba de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 apenas unos días antes de su celebración.