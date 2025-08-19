Muere a los 56 años el periodista Alberto Orenes, voz de la radio en Castilla-La Mancha durante años

Este martes ha fallecido a los 56 años el periodista Alberto Orenes, una voz que sonó en la radio de Castilla-La Mancha durante años.

Así ha informado COPE Albacete, donde desarrolló su carrera profesional durante más de diez años, definiéndolo como "un periodista de los que llevan la radio en las venas".

Fue en 2011 cuando puso rumbo a CMM, donde pasó a dirigir el matinal 'En Camisa de Once Varas' hasta el año 2015. Así lo ha recordado uno de sus amigos, el periodista y colaborador de EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, Guillermo Vila.

Orenes fue también la voz de En camisa de once varas, el matinal de Radio CLM, entre 2011 y 2015. Llevaba la radio tatuada en la piel.



Descansa en paz, querido Alberto. https://t.co/BRguwNT7vT — 𝗚𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢 𝗩𝗜𝗟𝗔 (@gvilaradio) August 19, 2025

La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio Carabanchel Sur de Madrid. Allí se oficiará un funeral este miércoles a partir de las 11.30 horas.

Desde este medio mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.