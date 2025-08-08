El sencillo truco que ha revelado la presentadora Gloria Santoro para saber si estás bien hidratado en plena ola de calor

Estar hidratado es muy importante para combatir las altas temperaturas que la ola de calor está dejando estos días en toda España. Por ello, la periodista y presentadora de 'En Compañía', de CMM, Gloria Santoro, ha mostrado a los espectadores un truco para saber si estás bien hidratado o necesitas beber más agua.

Según ha relatado, hay que estirar un dedo de la mano y apretar la piel del nudillo dejando una pequeña montaña generada. El tiempo que tarda en recuperar la elasticidad la piel marca el grado de deshidratación.

Si la piel tarda mucho en volver a la normalidad, es necesario beber agua porque el grado de deshidratación sería mayor.

No obstante, el presentador Ramón García ha alertado que el truco podría depender también de la edad y del estado de la piel de cada persona.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este viernes avisos por calor en todas las provincias de Castilla-La Mancha. Además, Toledo, Ciudad Real y Cuenca estarán en alerta naranja por temperaturas que superarán los 40 grados.