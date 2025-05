Pedro Piqueras desvela cómo se gestó el fichaje de Sara Carbonero: "Es la mujer más bella que he visto en mi vida"

Pedro Piqueras continúa inmerso en la promoción de su libro Cuando ya nada es urgente, una obra en la que repasa sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional en el periodismo. En este contexto, el veterano comunicador ha concedido una entrevista al podcast 'Lo que tú digas', donde ha compartido reflexiones sobre la evolución de su carrera, su visión de la profesión y algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre uno de los fichajes más sonados en Mediaset: el de Sara Carbonero.

Durante la conversación, Piqueras se ha referido a la periodista como "un caso paradigmático" y ha recordado con detalle cómo se fraguó su incorporación al equipo de deportes de Informativos Telecinco. "Era una mujer bellísima. La veía que estaba en La Sexta haciendo deportes y dije: «Qué mujer tan guapa, qué forma de estar en la cámara». Y pensé: «Me gustaría escucharle la voz». La oí y era portentosa. Es un animal televisivo".

Con estas palabras, el periodista ha dejado claro que fue su iniciativa personal la que impulsó el fichaje. "Yo le iba a llamar para hacer lo que estaba haciendo ahí, deportes, en mi cadena. Se lo propuse a mi jefe, Paolo Vasile, y me dijo: «Bueno, sí, inténtalo por esta cantidad». Me dio una cifra irrisoria".

@lqtdradio El PROBLEMA de SARA CARBONERO 🎙️ Episodio 467: Ya No Sabemos Qué Creer - Pedro Piqueras ♬ sonido original - LO QUE TÚ DIGAS Podcast

La anécdota no terminó ahí. Piqueras ha relatado cómo insistió en que Vasile conociera personalmente a Carbonero. "Dije: «Vasile, vamos a cenar con esta mujer. Quiero que la conozcas». Y en el momento en que ella se fue, me dijo: «Es la mujer más bella que he visto en mi vida. Vamos a subir la cantidad»".

Pero más allá de la anécdota, Piqueras ha reflexionado sobre las consecuencias de esa percepción pública sobre la belleza de la periodista. "Digo lo de bellísima por una razón, porque fue lo que peor le vino a ella, porque todo el mundo la atacó por ser tan guapa. Ella no tenía culpa de ser tan guapa, pero yo creo que era una profesional extraordinaria".

Una amistad sincera

Desde aquel primer encuentro profesional, entre Pedro Piqueras y Sara Carbonero nació una relación basada en el respeto mutuo y una profunda admiración. Piqueras siempre ha destacado no solo el talento de la toledana, sino también su templanza y humanidad frente a la presión mediática. "Siempre fue mucho más que una cara bonita. Tenía inteligencia, sensibilidad y una gran capacidad de trabajo", ha afirmado en más de una ocasión.

Esa conexión se fue fortaleciendo con el tiempo, convirtiéndose en una amistad sincera que ha perdurado más allá de los platós. Para Carbonero, Piqueras ha sido un mentor, un referente y un apoyo constante. Y para él, ella sigue siendo una de las profesionales más completas con las que ha compartido redacción.