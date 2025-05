El rincón favorito de Sara Carbonero en su pueblo de Toledo: un sitio íntimo donde tiene su "altar particular"

A las afueras de Corral de Almaguer, un pequeño municipio de Toledo, se encuentra El Patas, un restaurante con historia, tradición y un rincón muy especial reservado para una de sus hijas más ilustres: Sara Carbonero. La periodista nunca ha dejado atrás sus raíces y en este establecimiento tiene su refugio más íntimo.

En este local, según publicaba EL ESPAÑOL hace unos meses, Sara cuenta con su "altar particular", una sala reservada donde la periodista y los suyos celebran grandes acontecimientos familiares. Es su "segunda casa" y su sitio de confianza cuando de comer bien se trata.

El rincón de Sara no es una simple mesa: es un pequeño altar emocional. Tras atravesar un amplio salón principal, se accede a un salón más íntimo con puerta corredera, donde se encuentra la famosa mesa número 19. Sobre ella, un cuadro la nombra sin rodeos: "El rincón de Sara Carbonero". Esa es su mesa, la que le espera cada día del año. Nadie la ocupa. Está reservada 'sine die' en señal de respeto y afecto.

'El rincón de Sara Carbonero' en El Patas.

En una vitrina presidencial que corona la sala se conserva uno de sus vestidos, que cedió ella misma. Un símbolo de pertenencia, de memoria viva. "No siempre que viene come aquí o come fuera, pero ella ya sabe que aquí tiene su rincón para comer tranquila y lejos de miradas curiosas", explicaban fuentes cercanas a la familia.

La mesa número 19.

En este restaurante están especializados en la paletilla de cordero, plato preferido de la periodista y que siempre pide, junto al paté y un buen vino.