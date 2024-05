Alejandro de Miguel reinterpreta el traje de manchega para Mariló Leal en el Día de la Región

El diseñador toledano Alejandro de Miguel ha sido el encargado de vestir este año a la presentadora Mariló Leal para el acto institucional celebrado este viernes en Toledo con motivo del Día de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a ser conducido por la comunicadora albaceteña.

El creador de Miguel Esteban ha diseñado para la ocasión un espectacular dos piezas, en blanco y verde, con el que el modisto ha querido plasmar su visión actualizada para el siglo XXI de lo hoy sería el traje típico regional de manchega.

"Desde mi infancia he admirando la personalidad de la mujer manchega a través de mi abuela, de mi madre y de tantas mujeres de las que aprendo cada día. Por eso me he atrevido a mostrar como ven mis ojos la evolución de uno de los trajes regionales más bellos de nuestro país", ha asegurado De Miguel en declaraciones a este medio.

Diseño de Alejandro de Miguel para Mariló Leal

Alejandro de Miguel ha reconocido que "el piropo más bonito que he recibido en mi vida ha sido el de ser diseñador manchego", por lo que coincidiendo con el Día de la Región ha reivindicado "un sentimiento que nos une, nos acerca y hace que estemos orgullosos de pertenecer a una tierra sabia".

El modisto, placa al Mérito Regional en 2017, ha asegurado que, en cierto modo, vivir el 31 de mayo de esta manera supone para él "renovar el compromiso sagrado con mi tierra, mis raíces, las costumbres y la cultura manchega que heredé de mis ancestros!".

Boceto del vestido diseñado por Alejandro de Miguel.