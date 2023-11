El periodista Nacho Cardero presentará su nuevo libro en Guadalajara

Guadalajara acogerá el próximo 11 de diciembre la presentación del libro 'Aquello que dábamos por bueno', una visión de la crisis actual de la sociedad, desde la pandemia, escrito por el periodista y director de El Confidencial Nacho Cardero.

Con una prosa ágil e impecable, Cardero realiza una lúcida disección de la actualidad político-social española y, en especial, de los años de la pandemia y la posterior vuelta a la normalidad, con una nueva guerra y la crisis de la democracia liberal. Además, reflexiona sobre el papel de los medios en la sociedad y sobre el paulatino deterioro de las libertades.

Al texto en primera persona incorpora diálogos con distintos personajes, fragmentos de discursos propios y ajenos, artículos periodísticos, citas bibliográficas y entrevistas.

"Este libro no es un ensayo, no es una novela basada en hechos reales, no es un diario y tampoco una autobiografía. Y, sin embargo, tiene algo de todo lo anterior", cuenta el autor, que asegura que "tampoco es un libro que vaya a gustar a aquellos que se creen en posesión de la verdad absoluta ni a los que están acostumbrados a las etiquetas".

El autor relaciona la realidad de nuestro país, de 2020 a 2023, con episodios de su vida personal, algunos especialmente duros, como las circunstancias de la muerte de su padre o los problemas de salud de su esposa durante el embarazo de su hija.

Premio Pulitzer

Nacho Cardero (Guadalajara, 1974) es director de El Confidencial desde marzo de 2011. En este tiempo, ha publicado investigaciones de la mano del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), como 'La lista Falciani' o 'Los papeles de Panamá', por el que ganó el Premio Pulitzer 2017 en la categoría de Periodismo en Profundidad.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha pasado por las redacciones de 'El Mundo' y la revista 'La Clave', y es autor de libros como 'Los señores del ladrillo'. En 2020, recibió la Medalla al Mérito de la Protección Civil por la cobertura informativa durante la pandemia de la COVID.

