El nuevo vídeo viral de Rocío Camacho que ha hecho llorar a Instagram: "Pelos de punta"

Cada mes, los 800.000 seguidores de la 'influencer' Rocío Camacho esperan impacientes su vídeo de concienciación. Y no es de extrañar, porque la castellano-manchega no deja de superarse en cada uno de ellos. El último, publicado este lunes por la noche, se titula 'A los que ya no están' y en menos de 24 horas ya acumula casi tres millones de reproducciones.

"He visto varias veces el vídeo mensual y cada vez que lo veo se me encoge el corazón y me emociono. Espero que os ayude y sea ese granito de arena para todos los que lo necesitéis", publicaba la de Calzada de Caltrava (Ciudad Real) minutos antes de compartirlo en su perfil.

En el 'reels', que dura dos minutos, Rocío Camacho intenta transmitir fuerza a las personas que han perdido a un ser querido y les anima a quedarse con los recuerdos y a disfrutar de la vida, ya que no sabe cuándo puede ser el último día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Camacho (@rocioccamacho)

"Hay personas que aunque se marchen nunca se van. Hay días que lloro al pensar que ya no está, pero luego río al recordar todo lo vivido y me agarro fuerte a los recuerdos. Y ahí me doy cuenta de lo afortunada que soy por poder disfrutar de esta aventura y valorar este regalo que no podemos dar por hecho. Ahora vivo con los pies en el suelo y con la mirada en el cielo", relata.

La publicación ya se ha hecho viral y está recibiendo cientos de comentarios aplaudiendo a la 'incluencer'. "Pelos de punta y emocionada", "increíble", "te superas" o "me has hecho llorar una vez más", son solo algunos de los que se pueden leer en el post, a los que no ha dudado en responder la castellano-manchega.

"No puedo parar de emocionarme leyéndo vuestros mensajes. Gracias por abriros conmigo como yo lo hago con vosotros", ha escrito junto a una foto suya con lágrimas en los ojos.

Sigue los temas que te interesan