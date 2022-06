El talaverano Miguel Frigenti explica la razón de sus tres ingresos hospitalarios

El periodista talaverano Miguel Frigenti, uno de los rostros más populares de Mediaset, suma ya tres ingresos hospitalarios en los últimos tiempos. A primeros de este mes de junio disparó las alarmas al compartir en redes unas fotos en las que se le veía en la cama del hospital. 15 días después ocurrió lo mismo. Todo ello hizo cundir la preocupación entre sus cientos de miles de seguidores, por lo que finalmente Frigenti ha decidido explicar a través de sus stories la causa de los repetidos ingresos hospitalarios.

"Hace tres semanas tuve mucha fiebre y tuvieron que ingresarme para controlarla porque no bajaba. Después de varias pruebas médicas me dijeron que la bacteria que me había atacado era resistente a casi todos los antibióticos, de ahí que me hayan tenido que tener ingresado y controlado", ha explicado el tertuliano.

En un mensaje que buscaba tranquilizar a todo el mundo, manifestó que ahora con su medicación está "fenomenal": "Voy todos los días al hospital de día para recibir antibióticos intravenosos. Acabo prontito. Cada día es un día menos y ya estoy fenomenal".

Cabe recordar que en apenas tres meses, Miguel Frigenti ha sido ingresado en el hospital tres veces. La primera fue en abril, por una pielonefritis aguda, una infección en la uretra que afecta a los riñones. Casi dos meses después, cuando pensaba que ya había terminado todo, volvió a ser ingresado por fuertes dolencias que ahora trasciende a qué eran debidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Frigenti (@miguelfrigenti)

Sigue los temas que te interesan