Cayetano Martínez de Irujo habla claro sobre el vídeo de Tangana en la catedral de Toledo

Todavía se habla de la polémica levantada por la publicación del videoclip grabado por C-Tangana y Nathy Peluso en la catedral de Toledo que le ha costado el cargo al deán del templo primado.

Uno de los que ha entrado en el debate ha sido Cayetano Martínez de Irujo, que ha mostrado su descontento por lo sucedido. Ha sido este domingo en 'La Roca', el programa de laSexta presentado por Nuria Roca, donde ha dicho que no se debería permitir grabar algo así en ningún lugar de culto, sea la religión que sea. "Yo creo que falta un principio educacional. ¿Este hombre haría esto en una mezquita, por ejemplo?", y sentenciaba: "Para mí la religión es sagrada sea cuál sea, dónde sea y para quién sea".

"Es un sitio de culto, es un sitio donde la gente se agarra para tener fe en sus propias vidas", expresaba Martínez de Irujo, mientras la presentadora le respondía que los artistas tenían permiso para grabar allí. "No es una cuestión de permisos, es cuestión de provocación. Simplemente pido eso, respeto a la religión", alegaba.

Ante ello, Nuria Roca expresaba su opinión a favor de los cantantes. Desde su punto de vista los artistas han actuado bien. Cayetano lo corroboraba y expresaba que la culpa no era de C-Tangana o Nathy Peluso sino de quienes han permitido que eso sucediera: "Yo a él no le culpo, yo no tengo nada contra este señor ni contra su música; además, es coherente con lo que ha dicho y ha sido respetuoso". Y concluía: "Yo creo que la iglesia no debería tolerar esas cosas. Pasa eso en una mezquita y están sentenciados a muerte al día siguiente".

