get brit! arranca el nuevo curso con todas las clases presenciales y un 60% más de alumnos

Las escuelas municipales de idiomas de get brit! comenzarán el curso 21-22 el próximo 4 de octubre con clases presenciales, con un incremento en el número de alumnos respecto al curso anterior de un 60 por ciento. Aunque aún no alcanza la cifra de alumnos de la época Pre-Covid, “estamos muy cerca, tanto que tal vez en el primer trimestre podamos alcanzarlas”, apunta su director general, Víctor Vicente.

Este curso 21-22 get brit! abrirá nuevas escuelas en toda España “lo que nos hace ver que la formación en idiomas es una demanda que niños, jóvenes y adultos requieren y necesitan en su día a día”, indica Víctor Vicente. Y es que las escuelas municipales de idiomas gestionadas por get brit! ofrecen la posibilidad de conseguir su certificado oficial sin salir del propio municipio, con Trinity o Cambridge.

Así lo ha manifestado Vicente durante la Jornada de Formación de Profesores de get brit! para el curso 21/22 que ha tenido lugar este martes en Toledo, en la que han participado 150 docentes y han asistido varios alcaldes y concejales. Ha añadido que “la implicación de los ayuntamientos y de los profesores es fundamental para el buen desarrollo del proyecto.

Satisfacción

Vicente se ha mostrado muy satisfecho ya que “se ha notado una amplia mejoría en los números, tanto que para este curso se abren 15 escuelas nuevas solo en la zona centro, en Islas Canarias abrimos tres, en Galicia una, en Castilla y León una, en Comunidad Valenciana una, en Extremadura y Andalucía mantenemos las del pasado curso.

Además, “mantenemos nuestro campus virtual ya que hay perfiles de alumnos que prefieren continuar su formación en idiomas a través de este canal. Cierto es que es una minoría, pero lo implementamos con motivo de la pandemia y lo vamos a mantener a demanda de nuestros alumnos”.

El campus virtual gb! es una plataforma digital diseñada en exclusiva a nivel nacional para el modelo educativo de get brit!. Permite a los alumnos seguir sus clases de idiomas desde casa de una manera intuitiva, ágil, atractiva y cuenta con actividades que se desarrollarán de forma síncrona y otros recursos de uso asíncrono.

“Desde get brit! ponemos en valor el apoyo que las administraciones públicas destinan a proyectos emprendedores ya que gracias a estas iniciativas ponemos en marcha proyectos que generan nuevos puestos de trabajo mediante actividad tan necesaria como es la formación”, expresa.

Proyectos para la despoblación

Asimismo, get brit! cuenta con otros proyectos como la implantación de su método en zonas rurales, para contribuir así a la mejora de servicios en zonas despobladas a través de clases online. También, ofrecen cursos de Modalidad II en idiomas ofertados por los gobiernos regionales cuyos alumnos obtienen un certificado oficial y cada año hay más demanda.

Según explican, get brit! ha sabido adaptarse al protocolo covid y ha conseguido y cuenta con certificados de calidad como ISO 9001, la 14001 y la 27001. Es una empresa concienciada con los sectores más vulnerables y por ello hemos recibido varios reconocimientos por el hecho de formar a personas en riesgo de exclusión social.

get brit! ofrece diferentes modelos de aprendizaje de idiomas, no solo a través de las propias Escuelas Municipales de Idiomas (EMIs), ya que también organiza los campamentos de verano (Urban Summer Camp). Son de carácter educativo y de entretenimiento donde los menores disfrutan de actividades diferentes y divertidas reforzando su nivel de inglés.

Profesores nativos

Además, cuenta con el Mini English Method creado por profesores nativos ingleses, irlandeses y americanos, pensando en las ventajas y dificultades educativas tanto de docentes como de los niños y niñas españoles que comienzan a hablar inglés en edades de entre 2 y 7 años.

Asimismo, desarrolla cursos intensivos de 45 días o cuatro meses donde prepara a sus alumnos a certificar su nivel B1, B2 o C1. También, ofrece el one to one que son clases de idiomas individualizadas basadas en la conversación (speaking), en función de lo que demande el alumno. Hay, además, cursos de inmersión lingüística, para lo que ofrece viajes en verano de tres semanas para alumnos mayores de 12 años y durante todo el año a alumnos adultos.

get brit! también ofrece servicios a empresas con un método especializado en el sector a través del programa Corporate. Tasty & Delicious es una apuesta por la educación nutricional de forma trasversal a través de la lengua inglesa, ECDA es un programa integral de bilingüismo para Concapa y asociados de la mano de get brit! y Trinity College London que, desde el curso 19/20 oferta un extenso plan de formación tanto para alumnos como para profesores.

