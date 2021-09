Pedro Almodóvar, a palos con Rajoy al presentar su nueva película en Venecia

El director ciudadrealeño Pedro Almodóvar ha presentado este miércoles en el Festival de Venecia su nueva película, Madres Paralelas, basada en la maternidad y las relaciones familiares y cuyo cartel ya dio que hablar en el momento de conocerse.

En la nueva cinta, Almodóvar reivindica la memoria histórica a través de sus personajes. Y de eso, entre otras cosas, ha hablado en la rueda de prensa del festival.

"La memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española. Tenemos una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos, con las familias de las personas enterradas en fosas, en cunetas, en lugares indignos", ha señalado el manchego.

El premiado director piensa que es hora de cerrar este capítulo de la historia española: "Creo que en España, después de 85 años, hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos no podremos cerrar nuestra historia reciente, no podremos cerrar todo lo ocurrido en la guerra".

Por otro lado, ha señalado que es un tema que le interesa desde joven: "Yo siempre he sido muy sensible a este tema, y justamente en el momento en el que empezamos a hacer la película el tema no estaba en la prensa. Hubo una Ley de Memoria Histórica en 2007, pero era muy incompleta, sin dotación económica, y las pocas exhumaciones eran siempre por iniciativas privadas".

Después, ha explicado que la película, protagonizada por Penélope Cruz y Aitana Sánchez-Gijón, rescata a modo de crítica una declaración explícita de Mariano Rajoy "en la que se jactaba, cuando hablaba de los presupuestos, de que había dedicado 0 euros a la Memoria Histórica".

Así las cosas, ha dejado un recado para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy: "Lo que dijo sobre la memoria histórica fue el colmo de la torpeza y un insulto superlativo. Una de las ventajas del cine es que nos sobrevive a los que lo hacemos y a los que nos ven, y en esta película él va a estar eternamente vinculado a esa frase de tan mal gusto y tan dañina. El cine nos sobrevive a todos y al menos así estará siempre Rajoy vinculado a esta infamia".

Sobre parte de los políticos actuales también se ha pronunciado muy crítico: "La derecha ultramontana actual reacciona a todo, pero no voy a adelantarme. Soy consciente de que vivimos unos tiempos muy crispados en el que determinados políticos se comportan de un modo tan vulgar y bajo que no habíamos visto nunca antes", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan