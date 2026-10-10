Proponen al 'azote' socialista de Page en Castilla-La Mancha candidato al Senado: "Sería un detalle por su trayectoria"

La asamblea de la Agrupación Municipal Socialista de Noblejas (Toledo) ha propuesto a su alcalde, el veterano Agustín Jiménez como candidato al Senado y a la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, como cabeza de lista para el Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo en las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

En un comunicado de prensa, los socialistas de Noblejas, municipio en el que Jiménez lleva gobernando de manera ininterrumpida desde 1983, consideran que "ha llegado la hora del reconocimiento máximo para una persona que ha dedicado toda su vida a la política y al progreso".

"En este tiempo de ruido y de furia, Agustín es el ejemplo de que la política puede ser algo grande, una forma de rebeldía, de lucha, de compromiso y de amor por tu pueblo y por su gente", ha señalado el PSOE de Noblejas respecto al político de 77 años, uno de los principales opositores del secretario regional, Emiliano García-Page y que llegó a ponerse en huelga de hambre en agosto de 2025 para reclamar la construcción de un instituto en su municipio.

Los socialistas de Noblejas creen que no existe "ninguna forma mejor de homenajearle que reconocer su legado y continuar con su compromiso en la cámara de representación territorial, para trasladar su experiencia a otros modelos de desarrollo y de progreso, en los que muchos otros pueblos pueden mirarse".

Además, consideran que sería "un 'detalle'" que el PSOE "no debiera pasar por alto, al igual que se ha hecho con otros ejemplos de trayectorias altamente consolidadas".

La cercanía de Jiménez a Pedro Sánchez y su notable alejamiento con Page quedó evidenciada el pasado 25 de septiembre, cuando el presidente del Gobierno visitó el municipio sin informar de manera oficial al Gobierno autonómico, según denunciaron desde el Palacio de Fuensalida.

Apoyo a Tolón

En cuanto al apoyo otorgado a Milagros Tolón, lo sustentan en su "sólida y contrastada" experiencia municipal, autonómica y nacional con "capacidad de gestión, lealtad al partido y cercanía a la gente".

También recuerdan que en 2023 fue la candidatura más votada en el Ayuntamiento de Toledo y subrayan que en la actualidad, "desde el Gobierno de España, defiende los intereses de la provincia con peso real".

"Toledo necesita una voz con influencia en el Congreso. Nadie mejor que quien conoce cada rincón de la provincia y, al mismo tiempo, se sienta en el Consejo de Ministros", ha incidido la agrupación socialista de Noblejas, que considera que "presentarla como número uno es apostar por la experiencia, la unidad y la proyección".

De esta manera, concluyen que "por trayectoria, por respaldo militante y por capacidad, Milagros Tolón es la candidata natural y necesaria para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo".

"De mejorar la vida de nuestra gente, Milagros y Agustín saben hacerlo y lo han demostrado", sentencian los socialistas de Noblejas.

Otro apoyo a Tolón

El de Noblejas es el segundo apoyo de una asamblea socialista local de la provincia de Toledo a Milagros Tolón que ha trascendido tras el cosechado en la capital.

Cabe recordar en los órganos municipales es donde comienza el proceso para confeccionar las listas. Desde aquí, las propuestas llegan a la Dirección Provincial, que se encarga de ordenarlas y confeccionar la papeleta que llega al Comité de Listas de Ferraz. Este órgano, con capacidad de decisión, puede establecer cambios antes de dar el visto bueno a la propuesta que se aprueba de manera definitiva por el Comité Federal.