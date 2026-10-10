Pedro Sánchez y Agustín Jiménez toman un café en la visita del presidente del Gobierno a Noblejas el pasado 25 de septiembre junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Fernando Calvo

Así es Agustín Jiménez, el alcalde socialista amigo de Pedro Sánchez que se opone a Page y quiere ser senador

Uno de los rostros más peculiares de la política de Castilla-La Mancha se postula para dar el salto a la política nacional. Se trata de Agustín Jiménez, alcalde del PSOE en Noblejas (Toledo) desde 1983, amigo de Pedro Sánchez y azote de Emiliano García-Page, y que a sus 77 años ha sido propuesto por la agrupación municipal de su partido para integrar las listas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Con su inconfundible fular rojo al cuello, se enteraron de la existencia del veterano político por el ruido que generó la visita de Pedro Sánchez a su municipio el pasado 25 de septiembre. Pero antes de eso, ya había cultivado su exposición mediática por ponerse en huelga de hambre, hacer oposición interna a Page por las listas de espera sanitarias, protagonizar una polémica intervención en un programa de radio cuando paseaba por Madrid o 'enterrarse vivo' para probar un nuevo sistema de descenso de ataúdes adquirido para el cementerio municipal.

Esa visita de Sánchez hace unas semanas a Noblejas supuso un nuevo capítulo en el libro de los desencuentros entre el presidente del Gobierno y líder socialista, y el barón castellanomanchego.

Y es que prácticamente por sorpresa y después de varios días en Estados Unidos donde intervino ante la asamblea de la ONU o en la Universidad de Harvard, Sánchez se pasó por este bastión socialista para darse un baño de masas.

Primero visitó una empresa dedicada a la producción industrial de panadería, bollería y pastelería, y de ahí se pasó por una churrería, el centro de mayores y el Ayuntamiento, situado en la Plaza José Bono.

De su llegada al Consistorio, la Delegación del Gobierno publicó en redes sociales un vídeo en el que decenas de simpatizantes abrazaban, animaban, besaban y se hacían selfis junto al líder socialista.

Unas imágenes que contrastaban con otras que también se difundieron en plataformas como Facebook, Instagram o TikTok en las que vecinos al otro lado del amplio cordón policial proferían insultos como "traidor" o "perro" al paso de la comitiva, integrada por hasta 13 vehículos.

Aquel día, además del alcalde, Sánchez estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Sin embargo, del Gobierno de Castilla-La Mancha no acudió nadie porque según explicaron, no recibieron invitación oficial.

Además, el acto coincidió en el tiempo con la inauguración del curso de Formación Profesional por parte de la Reina Letizia en el IES Ribera del Tajo y en el que estuvo presente Emiliano García-Page junto a la ministra Milagros Tolón.

Desde la Delegación del Gobierno justificaban la ausencia de invitación en la celeridad y las circunstancias en las que se había cerrado todo. En primer lugar, argumentaban que la visita se había confirmado a última hora de la noche anterior y en segundo, que respondía a una invitación personal de Agustín Jiménez a Pedro Sánchez.

Huelga de hambre

Si de sobra conocidos son los desencuentros entre Sánchez y Page por asuntos como la Ley de Amnistía, los pactos con Bildu o la financiación autonómica, la relación entre el barón socialista y el veterano alcalde saltó definitivamente por aires en agosto de 2025.

En aquel verano, Agustín Jiménez se ponía en huelga de hambre para exigir a la Junta que "cumpliera con la promesa" de construir un instituto en el municipio.

Esta decisión la compartía en una carta enviada tanto a los medios como al propio Page en la que achacaba la negativa del Gobierno autonómico al "sectarismo asqueroso" para llevar la infraestructura al municipio vecino de Ocaña.

"Que todo el mundo identifique a Page con sectarismo, rencor, traición y mentiras", compartía en aquella misiva.

El acto de presión del alcalde de Noblejas se prolongó durante cinco días. Llegado ese momento, los médicos le trasladaron el peligro que suponía para una persona de 76 años con problemas de salud previos una huelga de hambre y Jiménez decidió deponer su actitud.

Semanas después, en octubre de 2025, el veterano político noblejano volvía a la carga contra el barón socialista por las listas de espera sanitarias y anunciaba que desde el Ayuntamiento pondrían en marcha un sistema para que los vecinos pudieran aportar información y así localizar situaciones "escandalosas" de espera para poder "enfilar posibles vías judiciales en defensa de sus derechos".

"Más putas que tejas"

Otro momento en el que el nombre de Agustín Jiménez saltó con fuerza a los medios de comunicación también fue en 2025, concretamente en el mes de abril. Y es que durante la emisión del programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER, el regidor fue abordado en la Gran Vía en directo por el cómico Manuel Burke quien le preguntó si sabía algún refrán.

"En Noblejas, más putas que tejas", respondió Jiménez quien admitió en antena ser el alcalde del municipio toledano.

Aquella afirmación llevó al PP a pedir su dimisión y le obligó a emitir un comunicado en el que reconocía que la expresión había sido "desafortunada" pero que se había descontextualizado.

Sus 43 años de mandato municipal ininterrumpido también han dado para situaciones incluso de humor negro como cuando en 2010 reprodujo su propio enterramiento en el interior de un ataúd.

Esta curiosa y tétrica imagen obedecía a la adquisición por parte del Ayuntamiento de un sistema de descenso de ataúdes para el cementerio.

"El descenso en el ataúd es majestuoso, vas descendiendo lentamente, casi da gusto morirse", bromeaba en un vídeo publicado por el propio Ayuntamiento que se hizo viral y en el que Jiménez aparecía al más puro estilo conde Drácula solo que con fular rojo al cuello.

Una marca personal y una peculiar manera de hacer política que Jiménez pretende exhibir en el Senado si finalmente es incluido en las listas y es elegido.