Los cinco datos que avalan el éxito de Sabor Toledo: 60.000 visitantes, showcooking llenos y primera edición récord

Feria Sabor Toledo que se ha celebrado en el Parque de La Vega. Ángela Pulido Díaz

Más de 60.000 personas, cuatro días de actividad, más de 1.500 asistentes a los showcookings y más de 2.000 escolares. Son algunas de las cifras que deja la primera edición de Sabor Toledo, la feria gastronómica de la provincia que ha cerrado este domingo en el Parque de La Vega de la capital con una afluencia que, según la organización, ha superado las previsiones iniciales.

La cita, celebrada durante cuatro jornadas, ha convertido este espacio de Toledo en un escaparate de los productos de la provincia y ha combinado gastronomía, turismo, cultura, tradiciones y música con la participación de productores, cocineros, hosteleros y empresas de distintos municipios.

El principal dato del balance son los más de 60.000 visitantes que han pasado por La Vega desde la apertura del festival el jueves hasta su clausura el domingo. La organización destaca que la afluencia se ha mantenido durante las cuatro jornadas y en diferentes franjas horarias.

La cifra supone el primer gran indicador de la respuesta a una iniciativa que nacía con el objetivo de reunir en un mismo espacio la gastronomía de la provincia y utilizar los productos locales como puerta de entrada para dar a conocer también los municipios y territorios de los que proceden.

Más de 1.500 personas en los showcookings

Otro de los apuntes destacados son los más de 1.500 asistentes a los showcookings, que agotaron todas las plazas disponibles durante el festival.

Cocineros y establecimientos de la provincia fueron los encargados de protagonizar estas demostraciones, junto a las degustaciones de tapas elaboradas específicamente para Sabor Toledo.

Imágenes de uno de los showcooking realizados en Sabor Toledo. Ángela Pulido Díaz

La programación permitió mostrar distintas formas de trabajar y reinterpretar productos vinculados a las diferentes comarcas toledanas.

El contacto directo entre productores y consumidores ha sido precisamente uno de los objetivos de la feria, que ha buscado poner rostro a quienes elaboran los productos y explicar qué hay detrás de la gastronomía provincial.

Más de 2.000 escolares descubren los productos toledanos

La programación también ha tenido espacio para los más pequeños. Más de 2.000 alumnos de 5º y 6º de Primaria participaron durante las dos primeras jornadas en 'Pequeños Sabores de Toledo'.

Escolares disfrutando de Sabor Toledo. Ángela Pulido Díaz

La iniciativa permitió a los escolares acercarse a la riqueza gastronómica de la provincia a través de una experiencia planteada como una actividad participativa y educativa.

A esta programación se sumaron conciertos, tardeos, podcasts, representaciones teatrales, bandas de música y la presencia de personajes históricos y tradiciones procedentes de diferentes municipios.

Una feria que ha reunido a toda la provincia

Sabor Toledo también ha buscado convertirse en un punto de encuentro para productores y empresas de las diferentes comarcas. En La Vega han convivido productos de La Mancha Toledana, La Sagra, las Tierras de Talavera y Toledo y sus Montes, mostrando la diversidad gastronómica y empresarial de la provincia.

La Diputación facilitó además el desplazamiento gratuito de vecinos de los municipios hasta la capital, con el objetivo de favorecer la participación de personas procedentes de distintos puntos de Toledo.

Feria Sabor Toledo que se ha celebrado en el Parque de La Vega. Ángela Pulido Díaz

Para los productores, especialmente aquellos procedentes de municipios con menor población, el festival ha servido como escaparate para dar a conocer sus productos y establecer contactos con potenciales clientes y otros profesionales.

La organización destaca también el componente de 'networking' generado durante las cuatro jornadas, con contactos entre productores, empresas, hosteleros y otros agentes del sector que pueden traducirse en nuevas colaboraciones y oportunidades comerciales.

Gastronomía como reclamo turístico

Más allá de las cifras de asistencia, la filosofía de Sabor Toledo pasa por utilizar la gastronomía como una vía para descubrir el territorio.

La idea es que un visitante pueda conocer en La Vega un producto de un determinado municipio y, a partir de él, interesarse por el lugar donde se produce, sus tradiciones y las personas que trabajan detrás de él.

La Diputación y Fedeto sitúan además el producto local como una herramienta para generar actividad económica en los municipios, especialmente en aquellos con menor población, y contribuir a mantener empresas y profesionales vinculados al territorio.

Sabor Toledo continuará después de la feria

El cierre de la primera edición no supone, según la organización, el final del proyecto. La Diputación de Toledo, Fedeto y los productores tienen previsto mantener diferentes reuniones de trabajo hasta Navidad para definir las líneas que marcarán el futuro de Sabor Toledo.

El objetivo es consolidar la marca más allá de la propia feria y convertirla en un punto de referencia para agrupar y dar visibilidad a los productores y empresas de la provincia, facilitar nuevas oportunidades de negocio y abrir canales de promoción y comercialización durante todo el año.

Así, los más de 60.000 visitantes que han pasado por La Vega durante esta primera edición ponen el punto final a cuatro jornadas de actividad, pero también sirven como punto de partida para un proyecto que pretende vincular producto, gastronomía, turismo y territorio.