Inundación en la rotonda dedicada a las enfermeras de Toledo. Ángela Pulido Díaz

La rotura de una tubería inunda los aledaños del Hospital Universitario de Toledo y el agua levanta el pavimento

Una rotura en una tubería general del sistema de suministro de agua en la calle Río Estenilla de Toledo ha provocado importantes inundaciones en esta zona del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono.

La incidencia está afectando a la citada vía y a otras aledañas como la Avenida del Río Guadiana, a través de la cual se accede a la fachada principal del Hospital Universitario de Toledo.

El agua ha convertido en ríos las calles que confluyen en la rotonda dedicada a las enfermeras y ha provocado importantes desperfectos, llegando a levantar incluso el pavimento.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han reconocido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la avería es importante, por lo que se ha cortado el suministro.

Numerosas válvulas permanecerán cerradas durante horas, mientras que los técnicos trabajan en la zona en una reparación que será "más larga de lo previsto".

No obstante, desde la compañía FACSA han informado de que la avería no implica cortes de agua para los vecinos.

La intervención se prolongará hasta mediados de la próxima semana y afectarán al tráfico en la zona, así como a determinadas rutas de autobús. Los desvíos y las nuevas rutas afectadas serán comunicados en cuanto UNAUTO facilite la información correspondiente.

Se da la circunstancia de que este mismo miércoles la Junta Local de Gobierno ha aprobado una partida de casi 140.000 euros para la reparación de firmes y pavimentos del viario municipal en el Polígono.

Unos trabajos que permitirán completar las actuaciones ya ejecutadas e incluirán la intervención en la rotonda de acceso al centro comercial y de conexión con el Hospital Universitario, zona donde se ha producido la inundación.