El PSOE denuncia la presencia de ratas y cucarachas en las calles de Toledo y acusa a Velázquez de "llegar tarde"

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha denunciado el regreso de plagas de ratas, cucarachas y palomas en diferentes barrios de la capital regional y ha cargado contra el Gobierno de la ciudad por seguir sin reforzar las medidas de prevención para evitar esta problemática con la llegada del otoño.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha afirmado que esta situación vuelve a demostrar que el gobierno de Velázquez "no ha aprendido nada" y espera que no "culpe a los vecinos y vecinas de los problemas que genera un alcalde acabado que no está pendiente de los problemas de los toledanos y toledanas".

"Mientras los vecinos y vecinas vuelven a encontrarse con cucarachas y ratas en sus barrios, Velázquez está más pendiente de sus viajes y de sus fiestas que de intensificar la prevención y garantizar que los servicios municipales funcionen. Siempre llega tarde", ha declarado.

En la misma línea, los socialistas consideran que "sobran los motivos" para convocar el Consejo Municipal de Medio Ambiente, que no se reúne desde hace 321 días. "Tenemos un problema evidente en nuestras calles, tenemos propuestas encima de la mesa y tenemos un órgano municipal que debería estar trabajando sobre estas cuestiones, pero el alcalde ha decidido mantenerlo cerrado durante casi un año", ha señalado.

García ha recordado que, en numerosas ocasiones, el grupo socialista ha planteado aumentar los recursos destinados a la prevención y control de plagas, y señala que han sido rechazadas por el alcalde y los concejales de PP y Vox: "Vuelven a Toledo las cucarachas y las ratas, pero no llegan las medidas de prevención que llevamos reclamando al gobierno municipal en esta legislatura", ha dicho.

Según el portavoz, esta situación, que ha llegado a los entornos de las escuelas infantiles del Polígono, es "especialmente preocupante cuando se trata de lugares utilizados diariamente por niños y niñas".

En Santa Bárbara, García indica que muchas de las comunidades de vecinos están teniendo que asumir de su bolsillo actuaciones y medidas para intentar proteger sus edificios y espacios comunes ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento.

"Estamos hablando de un problema que ya afecta a la limpieza, a la conservación de los espacios públicos y, sobre todo, a la salubridad de la ciudad. ¿Dónde están las medidas que este gobierno tiene que poner en marcha para evitar que tengamos una ciudad abandonada llena de excrementos de paloma, cadáveres de aves, cucarachas o ratas?", preguntan desde el PSOE.

Según García, el alcalde de Toledo debe actuar, explicar qué recursos se están destinando a acabar con estas plagas y por qué fallan, debe controlar la población de palomas en toda la ciudad, garantizar la limpieza y salubridad de los espacios públicos e insiste en que debe convocar el Consejo de Medio Ambiente para tratar estos asuntos.