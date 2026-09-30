Mora licita por 824.000 euros la reforma de la calle Arroyo y asumirá todo el coste con fondos propios

El Ayuntamiento de Mora (Toledo) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras de mejora de la calle Arroyo, que requiere una actuación integral en el tramo comprendido entre la calle Ciudad de Martos y la avenida del Olivo.

La calle Arroyo, una de las más céntricas y singulares del municipio, presenta una especial complejidad debido a que bajo su trazado discurre el principal colector de aguas pluviales de la localidad, así como otras infraestructuras municipales relacionadas con el saneamiento y el abastecimiento de agua.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha señalado que este tramo "necesita una actuación integral y urgente", al ser, según ha explicado, "el tramo que más nos preocupa y que peor estado presenta actualmente". El presupuesto base de licitación asciende a 824.311,85 euros, IVA incluido.

Con el objetivo de abordar la intervención con las mayores garantías técnicas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante los últimos meses diferentes trabajos preparatorios. Entre ellos figura una inspección mediante drones y cámaras de todo el colector de la calle para conocer el estado de esta infraestructura municipal.

Asimismo, el Consistorio encargó a la empresa SIMA Ingeniería, S.L. de Ciudad Real, la redacción del proyecto de ejecución de las obras de mejora de las infraestructuras y del cauce de la calle Arroyo, incluyendo la reposición de la calzada. Asimismo, el proyecto recoge las necesidades detectadas y establece las soluciones técnicas y constructivas previstas para la intervención.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de octubre, incluido, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Posteriormente, está prevista la reunión de la mesa de contratación para comenzar el estudio de las propuestas y avanzar en la adjudicación de las obras.

Financiación íntegramente municipal

Bravo ha destacado que la actuación permitirá cumplir "un compromiso adquirido con los morachos" y que será financiada íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento.

"Tenemos el dinero preparado y vamos a realizar esta importantísima obra con un 100 % de dinero municipal", ha afirmado atribuyendo este esfuerzo inversor a la gestión económica y presupuestaria desarrollada por el Consistorio.

En este sentido, también ha señalado que durante 2026 el Ayuntamiento ha reducido en más de un millón de euros el capítulo 2 de los presupuestos municipales, lo que permitirá destinar parte de esos recursos a la actuación de la calle Arroyo y a otras mejoras de los servicios e infraestructuras municipales, según ha explicado.

Bravo ha asegurado que esta reorganización del gasto no afectará a los servicios municipales, sociales, culturales o deportivos, ni al apoyo que el Ayuntamiento da a las asociaciones, clubes y entidades sociales de la localidad.

"Una reducción del gasto municipal para invertir en el futuro de Mora", ha resumido el alcalde, quien considera que actuaciones como la de la calle Arroyo permitirán "destinar más recursos a actuaciones e inversiones" y contribuirán a la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Mora.