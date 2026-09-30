Nuevas obras aprobadas en Toledo: habrá mejoras en Santa Bárbara, avenida de Irlanda, el Polígono o la Vega

El Ayuntamiento de Toledo ha dado este miércoles un nuevo impulso a varias actuaciones de mejora urbana. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una batería de obras, suministros y adquisiciones que van desde el acondicionamiento de aceras en Santa Bárbara y la reparación de firmes en el Polígono hasta la instalación de nuevos juegos infantiles en el Parque de la Vega o la compra de maquinaria para el mantenimiento de las zonas verdes.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha informado de los acuerdos adoptados en una Junta de Gobierno Local en la que también se ha acordado suspender cautelarmente el servicio del tren turístico por razones de seguridad y se ha abordado la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales sobre el procedimiento de las escuelas infantiles municipales.

Entre las actuaciones urbanas destaca la adjudicación a Promancha Ingeniería y Construcción Social S.L. de las obras de acondicionamiento de aceras en varias calles de Santa Bárbara, por 104.999,99 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Alcalde ha precisado que el espacio no se regulará como zona de estacionamiento horario, sino que se acondicionará para que los vehículos puedan aparcar "en condiciones".

La Junta también ha autorizado el inicio del expediente para acondicionar las vías de servicio de subida y bajada de la avenida de Irlanda, con un presupuesto de 124.999,56 euros y dos meses de ejecución.

El objetivo es renovar un firme deteriorado y mejorar las conexiones y salidas para reducir los problemas de circulación que, según el Ayuntamiento, vienen reclamando los vecinos desde hace años.

A ello se suma la modificación del proyecto de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal en el Polígono, por 139.434,17 euros. Los trabajos permitirán completar las actuaciones ya ejecutadas e incluirán la intervención en la rotonda de acceso al centro comercial y de conexión con el Hospital Universitario.

También se ha iniciado el expediente para modificar el proyecto de acondicionamiento de la vía pública y reparación de firmes y pavimentos en la calle Ferrocarril y calles aledañas de Santa Bárbara.

Parques de las Tres Culturas y la Vega

Otra de las actuaciones aprobadas afecta al Auditorio del Parque de las Tres Culturas, cuyos locales de servicio serán rehabilitados con un presupuesto base de licitación de 99.998,78 euros. La intervención contempla mejoras en los cuartos de baño, los camerinos y otros espacios del recinto municipal.

En materia de equipamientos urbanos, el Ayuntamiento sacará a contratación el suministro e instalación de elementos biosaludables en tres puntos de la ciudad, por un total de 94.270,25 euros.

El contrato se divide en tres lotes: 13.189,48 euros para el parque de Nara, 51.548,42 euros para el Paseo de San Vicente y 29.532,35 euros para el Centro de Mayores de Santa María de Benquerencia.

El objetivo, según ha señalado Alcalde, es dotar a los barrios de nuevos elementos y mejorar las instalaciones atendiendo a las demandas trasladadas por los vecinos.

También se ha autorizado la instalación de nuevos juegos infantiles en el Parque de la Vega, recientemente remodelado, con un presupuesto base de 94.885,27 euros. Los nuevos elementos estarán especialmente dirigidos a los niños más pequeños.

Más maquinaria

La renovación llega también a los medios técnicos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el suministro de maquinaria para el mantenimiento de las zonas verdes en tres lotes: un tractor y aperos por 58.418,80 euros, una trituradora por 31.394,72 euros y una desbrozadora con control remoto por 8.104,58 euros.

Además, se ha adjudicado por 91.505 euros una nueva retroexcavadora destinada al área de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente.

Alcalde ha enmarcado estas compras en el proceso de renovación de los medios técnicos municipales, con el objetivo de que los trabajadores del Ayuntamiento dispongan de herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo.

Por otro lado, la Junta ha tomado conocimiento de la formalización del acta de replanteo de las obras de instalación de climatización en distintas dependencias del CEIP Alfonso VI. El contrato, adjudicado a Serveo por 207.932,49 euros, permitirá avanzar en la mejora de las condiciones de climatización del centro.

Tren turístico

En materia de seguridad, la Junta de Gobierno Local ha acordado la apertura de expediente y la suspensión cautelar del contrato de autorización municipal para la explotación del tren turístico después de los dos incidentes registrados recientemente.

La medida se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo 7 de octubre y, en todo caso, hasta que exista una resolución municipal. El Ayuntamiento solicitará a la empresa Train Vision Spain S.L. la documentación e informes necesarios, incluida la ITV en vigor de los vehículos, además de informes técnicos sobre el estado de la vía, una auditoría del parque móvil y las posibles soluciones técnicas y jurídicas.

La empresa deberá retirar de la vía pública y paralizar de inmediato todos los vehículos adscritos al contrato.

Biblioteca, Cabalgata y FARCAMA

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio se ha aprobado el convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el Ayuntamiento para integrar la Biblioteca Especializada del Archivo Municipal de Toledo en el Sistema de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.

Asimismo, se ha autorizado el inicio del expediente para contratar el servicio de apoyo a la Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2027, con un presupuesto base de 32.065 euros.

Por último, en el área de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento se ha autorizado el convenio de colaboración entre la Asociación Rectora de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA) y el Ayuntamiento de Toledo para la celebración de la edición de este año.

En la misma Junta, el portavoz municipal ha defendido además la actuación del Gobierno local en el procedimiento de las escuelas infantiles después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya desestimado el recurso presentado por la empresa que gestionaba anteriormente estos centros. Según Alcalde, la resolución levanta la suspensión del procedimiento y avala la actuación municipal.