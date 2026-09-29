Toledo se mostrará al mundo como escenario de referencia de la transición energética en los cascos históricos

El alcalde de Toledo y vicepresidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Carlos Velázquez, ha presentado este martes las jornadas 'Patrimonio sostenible, innovación y transición energética en los conjuntos históricos', que se celebrarán los días 7 y 8 de octubre.

Una cita que reunirá a representantes de distintas administraciones, expertos, técnicos y profesionales para analizar cómo avanzar en eficiencia energética y energías renovables sin renunciar a la conservación del patrimonio.

Acompañado por el gerente Grupo Ciudades Patrimonio, Gumersindo Bueno, Velázquez ha puesto en valor que Toledo sea la sede del encuentro, porque "está impulsando iniciativas pioneras que pueden servir de referencia a otras ciudades históricas".

El regidor ha asegurado que el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando para equilibrar las ventajas y los inconvenientes de vivir en un Casco Histórico, con medidas relacionadas con la movilidad, el aparcamiento de residentes, la proximidad de los servicios y el acceso a la vivienda.

Además, ha citado la Comunidad Energética del Casco Histórico como uno de los proyectos de los que el Ayuntamiento se siente "especialmente orgulloso", una iniciativa constituida gracias a la colaboración de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

"Ya se benefician de ella más de 50 vecinos del Casco Histórico y la segunda fase prevé superar las 150 personas beneficiarias. Esta iniciativa no se limita a las familias residentes, sino que incorpora también a conventos de clausura, empresas y comercios, con el objetivo de contribuir a mantener un Casco Histórico vivo", ha asegurado.

Velázquez ha incidido en el impacto directo que la comunidad energética está teniendo en los usuarios, tanto en vecinos como en establecimientos, además de contribuir a disminuir las emisiones contaminantes.

"Desde Toledo estamos demostrando a España y al mundo que es posible y compatible no renunciar a la protección del patrimonio, contribuir a las energías renovables y contribuir a la disminución de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera", ha afirmado.

Retos de las ciudades

Por su parte, el gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Gumersindo Bueno, ha explicado que el encuentro pretende abordar los retos que tienen las ciudades históricas para seguir siendo "ciudades vivas".

"El objetivo es reunir a expertos en patrimonio, producción y distribución energética, y arquitectura para analizar cómo orientar estas soluciones hacia unas Ciudades Patrimonio más confortables y adaptadas a los retos de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático", ha sentenciado.