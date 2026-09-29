Sabor Toledo supera todas las expectativas y registra más de 60.000 visitantes en su primera edición en el parque de la Vega

Sabor Toledo cierra su primera edición con un rotundo éxito de público y participación. Del 24 al 27 de septiembre, el primer gran festival gastronómico de la provincia convirtió el parque de la Vega en el mejor escaparate de los productos artesanos de la tierra.

El balance tras cuatro jornadas de intensa actividad certifican el impacto del evento impulsado por la Diputación de Toledo junto con la colaboración del Ayuntamiento, la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), la Cámara de Comercio y la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo.

El recinto registró un flujo total de más de 60.000 personas desde su apertura el jueves hasta su clausura este domingo, según ha informado la institución provincial.

Sabor Toledo. Ángela Pulido Díaz

Las demostraciones culinarias en directo colgaron el cartel de "aforo completo" y agotaron todas las 1.500 plazas disponibles. La iniciativa "Pequeños Sabores" acercó la gastronomía de la provincia a 2.000 alumnos de 5º y 6º de primaria de centros educativos toledanos.

El festival congregó a productores y empresas procedentes de la Mancha Toledana, La Sagra, Tierras de Talavera y los Montes de Toledo. Para garantizar la participación de vecinos de todos los rincones de la provincia, la Diputación organizó desplazamientos sin coste desde distintos municipios hasta la capital de Castilla-La Mancha.

Tras superar todas las expectativas, la Diputación de Toledo, FEDETO y los 60 productores participantes iniciarán una serie de reuniones de trabajo que se prolongarán hasta Navidad. El objetivo de estos encuentros es afianzar la estructura del proyecto y consolidar Sabor Toledo como un sello activo para promocionar quién y dónde elabora cada manjar.