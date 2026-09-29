El Ayuntamiento de Toledo paraliza temporalmente el tren turístico tras dos accidentes en apenas un mes

El Ayuntamiento de Toledo ha decidido paralizar durante al menos una semana el servicio del tren turístico tras los dos incidentes registrados en las últimas semanas en el entorno del Alcázar. Esta medida entrará en vigor a partir de este miércoles, 30 de septiembre.

El primero tuvo lugar el pasado 22 de agosto, cuando el convoy, que se encontraba estacionado y sin conductor ni pasajeros, arrancó repentinamente y chocó contra un muro, dejando herido a un turista italiano de 44 años.

El segundo se produjo este lunes, 28 de septiembre, cuando el tren, con 40 pasajeros a bordo, perdió el control en la calle de la Unión y quedó atravesado sobre la calzada, aunque en esta ocasión no hubo heridos.

Ante la sucesión de ambos episodios, el Consistorio ha optado por detener temporalmente la actividad mientras se analiza lo ocurrido y se adoptan las medidas necesarias.

Así lo ha anunciado el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, después de que los responsables municipales de Turismo y Movilidad hayan mantenido una reunión con los prestadores del servicio.

Velasco ha explicado que ahora se iniciará un expediente informativo "para analizar lo ocurrido y solicitar los correspondientes informes técnicos que permitan determinar las causas del incidente y conocer con precisión las circunstancias en las que se produjo".

En este sentido el concejal de Turismo ha explicado que se requerirá a la empresa responsable del servicio la realización de una ITV específica de los vehículos que desarrollan la actividad, teniendo en cuenta las características particulares de la ciudad de Toledo, especialmente su orografía y los diferentes recorridos por los que transitan estos vehículos.

Asimismo, se va a solicitar un informe sobre el estado y las condiciones de la vía en el punto concreto donde se produjo el incidente, "con el fin de determinar si las características de la calzada pudieron tener alguna incidencia en lo sucedido", ha señalado el concejal.

De igual modo, se solicitará a la empresa constructora de los vehículos un informe técnico sobre su operatividad y funcionamiento, así como sobre la posible necesidad de incorporar elementos, sistemas o adaptaciones específicas que permitan garantizar su adecuado funcionamiento en los itinerarios de la ciudad.

Velasco ha subrayado que todas estas actuaciones tienen como objetivo "conocer exactamente qué ocurrió, determinar las circunstancias que pudieron concurrir y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del servicio antes de proceder a su reanudación".

"Lo primero es esclarecer los hechos y contar con todos los informes técnicos necesarios para conocer qué ocurrió y por qué ocurrió, por la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la seguridad y, a partir de ahí, determinar las medidas que sean necesarias para que el servicio pueda desarrollarse con todas las garantías", ha señalado Velasco.