El COIIM Toledo suma su apoyo a Cruz Roja para acompañar a familias y menores en situación de vulnerabilidad

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Toledo (COIIM Toledo) ha renovado su colaboración con Cruz Roja Toledo con una aportación destinada a los proyectos ‘Criando en Positivo’ y ‘Promoción del éxito escolar’, ambas iniciativas ofrecen apoyo y acompañamiento a familias y menores en situación de vulnerabilidad en la provincia.

La colaboración del Colegio, que consiste en la entrega de material escolar y alimentos, contribuirá al desarrollo de distintas actuaciones en ambos proyectos que atienden a unos 40 niños y niñas. Además de promover el refuerzo educativo, trabajar el acompañamiento con el apoyo de las familias, y educar en valores, el programa de ‘Criando en Positivo’ incluye la entrega de una merienda semanal.

El acto de entrega ha tenido lugar este miércoles en la sede de Cruz Roja en Toledo y contó con la presencia de la vicepresidenta del COIIM Toledo, Esther Losada, y el director territorial, José Carlos Molina. Por parte de Cruz Roja Toledo han participado la presidenta provincial, Rosa Almoguera; el presidente local, Agustín Escobar; la secretaria local, María Jesús Alonso; y la coordinadora provincial, María José Soto.

Esther Losada ha destacado durante el encuentro la importancia de que las organizaciones profesionales también puedan contribuir al bienestar de su entorno. “La ingeniería está vinculada al progreso y a la mejora de nuestra sociedad, y ese compromiso no puede quedarse únicamente en el ámbito profesional”, ha señalado.

En este sentido, la vicepresidenta del COIIM Toledo ha subrayado que “colaborar con ‘Criando en Positivo’ nos permite apoyar de una manera muy concreta a familias y menores de nuestro entorno más cercano que necesitan acompañamiento y oportunidades”. “Detrás de esta aportación hay algo tan importante como ayudar a que estos niños y niñas puedan contar con un espacio para aprender, compartir y seguir avanzando”, ha añadido.

“Queremos agradecer a Cruz Roja la oportunidad de colaborar con un proyecto que pone en el centro a las personas y que trabaja desde la cercanía y el acompañamiento”, ha expuesto Losada para poner en valor la labor de la entidad y el trabajo que desarrolla con las familias de la provincia.

Por su parte, el presidente local de Cruz Roja Toledo, Agustín Escobar, ha agradecido al COIIM Toledo su colaboración y ha destacado la importancia de este tipo de apoyos para el desarrollo de los proyectos de la organización.

Compromiso de COIIM Toledo

La colaboración con Cruz Roja forma parte de la trayectoria del COIIM Toledo junto a distintas entidades sociales de la provincia, entre ellas el Banco de Alimentos y Cáritas Diocesana, apoyando iniciativas dirigidas a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Una línea de colaboración con la que el Colegio busca contribuir, desde su ámbito, a una sociedad más solidaria y con más oportunidades para todos.