Félix Ramiro, Premio de Moda de Madrid tras 35 años de trayectoria: "Va más allá del reconocimiento, es un regalo"

El diseñador toledano Félix Ramiro, natural de Menasalbas, ha recibido este lunes el Premio de Moda de la Comunidad de Madrid durante la XXIV edición de los Premios de Cultura, celebrada en los Teatros del Canal.

Un reconocimiento a más de tres décadas de trayectoria al frente de una firma que nació en 1988 y que ha conseguido combinar vanguardia, tendencia y artesanía sin abandonar sus raíces en el medio rural.

La Comunidad de Madrid ha destacado precisamente esa trayectoria de más de 35 años y la capacidad del diseñador para convertir su firma en uno de los referentes nacionales de la moda masculina.

Recogida del galardón por Félix Ramiro. Cedida

Durante la entrega del galardón, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que son "más de 35 años dedicados al diseño y a la moda española", en una trayectoria que le ha permitido "llegar desde el taller familiar a las pasarelas internacionales con oficio".

Ayuso también ha puesto en valor la relación entre moda, dramaturgia y patrimonio cultural presente en algunos de sus trabajos, como el homenaje a Jacinto Benavente a través de 'La malquerida'.

Para Félix Ramiro, sin embargo, el premio tiene un significado que va más allá del reconocimiento profesional. "Para Félix Ramiro es un reconocimiento, es como un regalo", ha explicado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. "A todos nos gusta que, además de que nos apoyen, también nos den de vez en cuando una muestra de cariño", ha añadido.

El diseñador ha recibido este galardón pocos meses después de ser distinguido también por la Diputación de Toledo con el Premio al Desarrollo Rural y Sostenibilidad 2026. Entonces ya defendió que era posible "crecer, innovar y llevar el nombre de nuestra tierra por toda España y fuera de ella sin perder nuestra esencia".

Valor familiar como punto de partida

Esa idea de mantener las raíces es una de las claves de la trayectoria de Félix Ramiro. Su empresa mantiene su base en Menasalbas, desde donde ha construido una firma que ha logrado expandirse por España y proyectarse también hacia otros mercados.

"Tenemos siempre claro de dónde somos, dónde nacimos y dónde tenemos nuestra empresa", ha explicado el diseñador, que reivindica el valor del taller familiar y del conocimiento acumulado durante décadas. En su caso, asegura, esa apuesta por el medio rural no está reñida con la expansión de la marca.

"Tenemos una empresa ubicada en Menasalbas", ha señalado, donde cuenta con trabajadores con décadas de experiencia. "Algunos de ellos llevan 30, 25, alguno lleva ya 40 años de experiencia, y eso no tiene precio", ha afirmado.

Isabel Díaz Ayuso durante la entrega del premio junto a Félix Ramiro. Cedida

La firma se ha consolidado durante más de tres décadas como una referencia de la moda masculina, especialmente en el ámbito de la sastrería y la ceremonia. Su modelo empresarial desde Menasalbas ha sido precisamente uno de los argumentos destacados este año por la Diputación de Toledo al concederle el reconocimiento al Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Pero el diseñador considera que mantener ese vínculo con el territorio es compatible con la internacionalización. "Está demostrado que eso es compatible con tener tiendas en España, con tener puntos de venta muy pronto en algunos sitios del mundo", ha explicado.

De Menasalbas a la pasarela de Chicago

Esa expansión tendrá próximamente uno de sus capítulos más internacionales. Félix Ramiro ha avanzado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que su firma participará en los próximos días en la Mercedes Fashion Week oficial de Chicago, donde desfilará con su colección 'Majestic'.

"Es una exclusiva", ha señalado el diseñador, que asegura que su firma ha sido elegida para representar a la moda masculina española en esta pasarela estadounidense.

No es la única conexión que mantiene la firma con grandes ciudades. Madrid ocupa también un lugar destacado en su estrategia, tanto por su presencia comercial como por la relación que ha construido con clientes procedentes de distintos países.

"Estar presentes en Madrid es muy importante porque Madrid es como el centro no de España solamente, sino del mundo", ha afirmado Ramiro. Según explica, muchos de sus clientes internacionales aprovechan sus visitas a la capital para acercarse a sus tiendas y conocer sus colecciones.

"Vienen a visitarnos como clientes y como amigos. A veces compran, a veces no compran, pero siempre vienen a Félix Ramiro, a ver sus colecciones y a visitar nuestros equipos", ha relatado.

Una colección, una historia

La creatividad de Félix Ramiro también parte de un proceso que, según explica, comienza mucho antes de que una colección llegue a una pasarela. "Primero escribo la historia, después de esa historia sale la colección y después está lo más importante o lo más representativo, que es la puesta en escena", ha explicado.

Su última colección, 'College', parte precisamente de una historia ambientada entre Madrid y Estados Unidos. El protagonista es un estudiante que se traslada al país norteamericano por motivos laborales de su padre y que destaca tanto por su rendimiento académico y deportivo como por su forma de vestir.

Una de las prendas que marca al personaje es la bomber, que termina convirtiéndose en un elemento reconocible para los demás estudiantes. La historia continúa hasta que el protagonista revela que detrás de esa prenda está un diseñador español.

El relato culmina con la llegada a Madrid de 38 estudiantes estadounidenses, invitados para conocer cómo se hace moda en España, cómo se crean las colecciones y cómo las presenta su diseñador favorito. "Es una colección preciosa y, sobre todo, una historia para mí muy apasionante", ha asegurado Ramiro.