Toledo cierra al tráfico durante 25 días consecutivos el Paseo Imperial junto al parque de la Vega: estos son los motivos

El Paseo Imperial del parque de la Vega, entre las rotondas de Bisagra y Tavera, permanecerá cerrado al tráfico durante 25 días consecutivos con motivo de la celebración de las ferias Sabor Toledo y Farcama.

El Ayuntamiento de Toledo ha informado este lunes de que el corte comenzará este miércoles, 23 de septiembre, y se prolongará hasta el 15 de octubre.

La restricción afectará a uno de los principales accesos al Casco Histórico y se mantendrá durante más de tres semanas para permitir el montaje de las instalaciones, el desarrollo de ambos eventos y su posterior desmontaje.

Durante este periodo, los conductores deberán recurrir a itinerarios alternativos y seguir las indicaciones de la Policía Local y de la señalización instalada en la zona.

El cierre llega después de que el Ayuntamiento haya presentado este espacio como uno de los nuevos escenarios para actividades y eventos de la ciudad.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya anunció el pasado mes de mayo, durante la presentación de Sabor Toledo, que el Paseo de Merchán —como se conoce tradicionalmente a este tramo— se cerraría al tráfico "muchos fines de semana" para acoger actividades y convertirse en un "verdadero paseo imperial".

Velázquez puso entonces como ejemplo el Paseo del Prado de Madrid y defendió la transformación de este acceso a la ciudad, junto a la Puerta de Bisagra, una vez finalizadas las obras de remodelación del parque de la Vega y su entorno.

En esta ocasión, sin embargo, el cierre no se limitará a un fin de semana. Serán 25 días consecutivos sin tráfico entre Bisagra y Tavera, coincidiendo con dos de las principales citas que tendrán lugar en este entorno durante las próximas semanas.

Día sin Coche

Por otro lado, el Ayuntamiento de Toledo se sumará este martes, 22 de septiembre, al Día sin Coche, una iniciativa incluida en la Semana Europea de la Movilidad.

Durante toda la jornada, los autobuses urbanos serán gratuitos para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

El Consistorio anima a los toledanos a aprovechar esta jornada para utilizar el transporte colectivo y fomentar formas de movilidad más sostenibles.