Talavera de la Reina pone en valor la gran afluencia de público durante unas fiestas de San Mateo "con normalidad"

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha destacado la "normalidad" y la satisfacción del Consistorio por el desarrollo de las fiestas de San Mateo, que durante estos días han congregado a miles de personas en el recinto ferial y otros espacios de la ciudad.

García-Barroso ha puesto en valor la gran afluencia registrada en los distintos actos y conciertos programados con motivo de las ferias, con público procedente tanto de Talavera como de otros puntos.

En este sentido, ha destacado especialmente la asistencia a los conciertos celebrados en la Plaza de la Comarca y en la Plaza de la Reina.

Los conciertos finalizaron este domingo con la actuación de 'La Locura del Zurdo', mientras que la actuación de Mago de Oz reunió a una gran cantidad de público en la Plaza de la Comarca, que, según ha señalado el portavoz, "estaba completamente llena".

Asimismo, ha destacado la acogida de las actuaciones programadas en la Plaza de la Reina, especialmente entre el público más joven.

El portavoz ha subrayado que las fiestas de San Mateo tienen "una implantación importante en esta ciudad" y ha considerado que la actual Corporación ha estado "a la altura de lo que se le pide o se le exige a un equipo de Gobierno cuando tiene que prestar los servicios que se le demandan", en este caso con motivo de las ferias.

En este sentido, ha resaltado la normalidad con la que se han desarrollado los festejos y ha señalado que el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las actividades programadas.

García-Barroso ha animado además a las familias a acudir este lunes al recinto ferial para participar en el tradicional Día del Niño, una de las jornadas incluidas en la programación de San Mateo.

Residencia universitaria

Por otro lado, el portavoz municipal se ha referido a las declaraciones del delegado de la Junta en Talavera sobre la parcela destinada a la construcción de una residencia universitaria y ha cuestionado su "desconocimiento" sobre la situación del expediente.

García-Barroso ha asegurado que el Ayuntamiento ya puso a disposición del Gobierno regional una parcela municipal el pasado 28 de agosto, por lo que ha rechazado que se reclama celeridad al Consistorio.

Según ha explicado, en el expediente de Patrimonio número 531 consta una resolución firmada por la concejala de Contratación el 28 de agosto de 2026 mediante la cual se pone a disposición de la Junta una parcela municipal para la implantación de una residencia juvenil de titularidad pública.

El suelo se encuentra junto al punto limpio de la avenida de Extremadura, en la carretera de Madrid, y la resolución fue remitida al consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha en respuesta a la solicitud de cesión de suelo para una residencia vinculada al desarrollo del entorno sanitario y universitario de la ciudad.

El portavoz ha explicado que los servicios técnicos municipales de Urbanismo y Patrimonio localizaron y preseleccionaron el inmueble con el objetivo de "agilizar al máximo los plazos de ejecución" y facilitar la cooperación con la Junta.

Según recoge la resolución, la parcela se encuentra en una situación urbanística compatible con el uso dotacional previsto y cuenta con las dimensiones e idoneidad necesarias para albergar las edificaciones, zonas comunes y servicios de la futura residencia.

Por ello, García-Barroso ha insistido en que el Ayuntamiento ya ha cumplido con su parte y que actualmente está a la espera de una respuesta de la Administración regional. "Por lo tanto, no es veraz la información que se dio el pasado jueves por el delegado de la Junta", ha afirmado.

En este punto, también ha reprochado a la Junta que lleve un año sin avanzar, según ha señalado, en la construcción del centro de salud Felipe Díaz.

Inversiones municipales

Por otra parte, García-Barroso ha informado de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, entre ellos la adjudicación a Eurocaja Rural de la operación de préstamos a largo plazo destinada a financiar inversiones previstas en los Presupuestos 2026.

El préstamo asciende a 7 millones de euros y contempla un tipo Euribor a tres meses del 0,21 %. Estos fondos permitirán financiar, entre otras actuaciones, la aportación municipal del 15 % a los fondos EDIL, que supone alrededor de dos millones de euros para el Ayuntamiento.

También se destinarán a cubrir la aportación municipal del 20 % correspondiente al proyecto de climatización de los colegios, así como actuaciones de reparación de jardines y parques.

El portavoz ha avanzado igualmente que el préstamo permitirá financiar el Plan de Asfaltado, con una inversión de 550.000 euros, y la adquisición del sistema TETRA para la Policía Local, con un coste de 360.000 euros, además de otros proyectos.

Entre los acuerdos de la Junta de Gobierno figura asimismo la aprobación de la Cuenta de Explotación del Patrimonio Público del Suelo correspondiente a 2025, que se incrementa en 32.942,82 euros.

También se ha aprobado la certificación número 2 de las obras de asfaltado de la avenida Francisco Aguirre, la calle Viena y otras vías, por 444.291,07 euros, IVA incluido.

En materia de suministros, se ha aprobado la contratación de combustibles para vehículos y maquinaria municipales, así como de gasóleo para calefacción de edificios, instalaciones municipales y colegios públicos.

El lote de combustible para automoción se propone adjudicar a Moeve por 2.069.207 euros, IVA incluido, mientras que el destinado a calefacción se propone adjudicar a Esergui Disteser por 506.853,28 euros. Ambos contratos tendrán una duración de cinco años.

Asimismo, se ha dado luz verde a los trámites técnicos y de seguridad de las obras de recuperación de la muralla y sus recorridos, con la reconexión de los tramos de El Salvador y El Charcón y la adecuación de su entorno.

La Junta de Gobierno también ha iniciado el expediente para contratar el suministro en régimen de alquiler, con mantenimiento e instalación, del alumbrado ornamental navideño, con un importe de 169.387,90 euros, IVA incluido.

Por otro lado, se han aprobado las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres de Talavera correspondientes a 2026, así como un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha por 7.000 euros para ofrecer información sobre los niveles polínicos en la ciudad.