Sabor Toledo moviliza hasta 140 personas para levantar una feria que ocupará 57.000 metros cuadrados en La Vega

Sabor Toledo todavía no ha abierto sus puertas y ya da una idea de la dimensión que ha alcanzado el proyecto. La primera edición de esta gran cita gastronómica, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Parque de La Vega, ocupará 57.000 metros cuadrados y requerirá entre 120 y 140 personas para los trabajos de montaje y desmontaje.

La magnitud del evento es precisamente una de las consecuencias de un proyecto que, según sus impulsores, ha crecido muy por encima de las previsiones iniciales. Lo que comenzó planteándose en la Plaza del Ayuntamiento terminó trasladándose a La Vega porque el espacio "se nos quedaba pequeño", tal y como ha explicado el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga.

La feria contará con más de 1.100 metros cuadrados de casetas, otros 1.000 metros cuadrados de pistas deportivas y tres escenarios en los que se desarrollarán actividades de forma simultánea.

Presentación oficial de Sabor Toledo en el Cigarral del Ángel. Ángela Pulido Díaz

A ello se sumarán los espacios destinados a los 53 expositores agroalimentarios, 12 establecimientos hosteleros y las diferentes actividades gastronómicas, culturales y educativas.

Medir qué deja Sabor Toledo

"Sabor Toledo se nos ha acabado yendo de las manos", ha reconocido Madruga durante la presentación de la iniciativa, impulsada por la Diputación de Toledo junto a Fedeto, la Cámara de Comercio y la Asociación de Hostelería y Turismo.

Pero el crecimiento físico de la feria no es el único reto que se han marcado sus organizadores. Sabor Toledo pretende ser también el punto de partida para construir una marca capaz de identificar a la provincia de Toledo con sus productos, sus productores y sus territorios.

"No organizamos solo una feria", han señalado durante la presentación. La intención es aprovechar esta primera edición para que Sabor Toledo "crezca en el centro" y que, dentro de unos años, sea capaz de asociar a la provincia con aquello que produce.

La organización ha previsto una inversión de aproximadamente un millón de euros y calcula una asistencia de unas 20.000 personas, aunque todavía no puede determinar cuál será el retorno económico concreto de la iniciativa.

El motivo es que el objetivo de los expositores no será únicamente vender durante los cuatro días. La feria pretende funcionar como escaparate para que productores y pequeñas empresas den a conocer sus productos, generen contactos y puedan abrir nuevas oportunidades comerciales.

Por ello, los organizadores esperarán a los próximos meses para analizar el impacto real de la iniciativa y comprobar "cómo hemos calado". También se estudiará qué efecto ha tenido para las empresas participantes y si la presencia en Sabor Toledo se traduce posteriormente en nuevas oportunidades de negocio.

Iván Cerdeño durante su showcoking en la presentación oficial de la feria gastronómica. Ángela Pulido Díaz

La presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, ha incidido precisamente en esta cuestión. "Queremos que la feria sea útil para todos los que participen", ha señalado, especialmente para las pequeñas empresas, para las que una iniciativa de estas características puede suponer una oportunidad para darse a conocer y continuar desarrollando su proyecto.

Martínez ha advertido además de que el trabajo no puede terminar el 27 de septiembre. "Nuestro trabajo no puede terminar" con la celebración de la feria, ha defendido.

Una marca con "mucho trabajo detrás"

Otro de los elementos que los organizadores consideran clave es que Sabor Toledo no se quede como una iniciativa exclusivamente institucional. "La marca no se construye solo desde una institución", han coincidido, destacando la colaboración entre la Diputación, Fedeto, la Cámara de Comercio y la Asociación de Hostelería y Turismo.

Madruga ha definido el proyecto como "el fruto de un año de trabajo intenso" y ha considerado que su puesta en marcha demuestra la importancia de la colaboración público-privada.

"Si hay un objetivo común sabemos y logramos hacer proyectos que repercuten en toda la provincia", ha afirmado el secretario general de Fedeto, quien ha destacado que dar a conocer los productos y a las personas que los producen también contribuye a mejorar la actividad económica provincial.

De los productos a las historias que hay detrás

El proyecto quiere poner el foco no solo en aquello que llega al plato, sino también en todo lo que hay detrás: agricultores, bodegueros, ganaderos, empresas, hosteleros y familias que trabajan y viven de la actividad agroalimentaria de la provincia.

En este planteamiento, los productos se convierten también en una forma de explicar el territorio. Sabor Toledo se ha organizado en torno a cuatro grandes zonas de la provincia, bajo la idea de que "detrás de cada producto hay un territorio".

Presentación Sabor Toledo en el Cigarral del Ángel. Ángela Pulido Díaz

Así, la gastronomía se plantea como una puerta de entrada para conocer municipios y comarcas y, al mismo tiempo, como una herramienta de actividad económica. "Queremos convertir el sabor en una puerta de entrada a nuestra provincia", ha explicado Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo.

La propuesta busca incluso que sean los propios toledanos quienes descubran productos y territorios que tienen más cerca. De hecho, más de 2.000 estudiantes de la provincia pasarán por La Vega durante la feria.

El reto de que Toledo se "saboree"

Durante la presentación también se ha puesto el acento en la dimensión turística del proyecto. La intención es que quien llegue a Toledo no se limite a visitar sus monumentos, sino que pueda acercarse a la provincia a través de su gastronomía.

"Queremos que Toledo no solo se visite, sino que también se saboree", ha resumido Cedillo tras la proyección de un vídeo promocional de la feria gastronómica.

Iván Cerdeño junto a Joaquín Romera en la presentación. Ángela Pulido Díaz

En esta estrategia ocupa un lugar destacado el chef toledano Iván Cerdeño, al que los impulsores de Sabor Toledo han querido hacer un reconocimiento especial por su capacidad para proyectar la identidad gastronómica de la provincia fuera de sus fronteras.

Un proyecto que quiere continuar después de la feria

La propia evolución de Sabor Toledo ha hecho que sus impulsores ya planteen nuevas posibilidades una vez termine esta primera edición. Por el momento, no se ha concretado si ese trabajo acabará desembocando en una estructura de marca independiente o en nuevas iniciativas concretas.

Los organizadores consideran que todavía es pronto para tomar esa decisión, pero confían en que todo el trabajo desarrollado antes y durante la feria pueda "cristalizar en cosas muy positivas" después del 27 de septiembre.

Así, los cuatro días de celebración serán también una primera prueba para un proyecto que aspira a ir más allá de la feria y convertir la gastronomía en una forma de identificar a Toledo con sus productos, sus territorios y las personas que los hacen posibles.