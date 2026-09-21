Todos los grupos políticos de Toledo están de acuerdo en bajar la velocidad de la TO-20 y la TO-21 de 70 a 50 km/h

Este lunes se han votado las 40 propuestas presentadas por los grupos políticos -10 cada uno- en el marco del Debate sobre el Estado del Municipio de Toledo. La sesión ha concluido con la aprobación de 29 de ellas, dos por unanimidad.

Todos los grupos han apoyado la iniciativa de Izquierda Unida – Podemos que reivindica la necesidad de adecuar la velocidad de la TO-20 y TO-21 a la de una vía urbana, pasando de 70 a 50 kilómetros por hora. El objetivo es que se convierta en "una vía de cohesión de barrios".

La otra propuesta que ha sido aprobada por unanimidad ha sido presentada por Vox y se refiere a la creación de una sala multifuncional deportiva y comunitaria en el barrio de Santa Bárbara.

Propuestas del PP

El Partido Popular ha sido el único que ha conseguido que todas sus propuestas salgan adelante.

Se referían a la liberalización del peaje de la AP-41 Toledo-Madrid; el desarrollo del Barrio Avanzado; la reversión inmediata del Hospital Virgen de la Salud; la construcción de la nueva comandancia de la Guardia Civil de Toledo; la finalización de las obras del Quixote Crea.

También la resolución de las alegaciones al AVE; la construcción de un consultorio médico en Valparaíso, La Legua y Vistahermosa; la climatización de los colegios; la puesta en marcha del Museo Postal; y el cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos del Tajo.

Propuestas de Vox

Ocho de las diez propuestas de Vox también han salido adelante. Entre ellas, la de dotar de un uso definitivo al edificio Quixote Crea; facilitar en las dependencias del campus de la Fábrica de Armas un local, edificio o pabellón a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación de la Fábrica Nacional de Armas de Toledo; una solución definitiva para las autocaravanas en Toledo; y la mejora de la atención sanitaria en Toledo.

Además, ha sido aprobada la iniciativa de prohibir la doble vinculación institucional del personal adscrito a los grupos municipales; concluir las obras de la autovía A-40 en el tramo que une las localidades de Bargas y Ocaña; y la recuperación del tiovivo en el Parque de la Vega.

Propuestas del PSOE

Las propuestas del PSOE han salido peor paradas, ya que solo han salido adelante tres de las diez presentadas.

Han quedado aprobadas sus medidas sobre más autobús y mejor movilidad; sobre la implantación de la Ronda Sureste; y la que habla de un plan de accesibilidad física, cultural y social.

Propuestas de IU – Podemos

Por último, han salido adelante ocho de la decena de propuestas de IU – Podemos. Son la creación de una nueva Escuela de Idiomas en el barrio de Santa María de Benquerencia; la apertura de la piscina del Casco durante todo el periodo estival; la modificación de frecuencia de la línea 62 de los autobuses urbanos; y la autorización para que los vehículos del taxi que se ubican en la parada del Parque de la Vega tengan sombra.

También se ha dado luz verde a la necesidad de un III Plan de Igualdad; la creación de una tasa a las viviendas de uso turístico; y a la eliminación del talud de arena del Paseo de Don Vicente.