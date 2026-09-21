Las AMPAs de Toledo volverán a salir a la calle para exigir la climatización de los colegios: "Superan los 30 ºC"

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs) de Toledo volverán a salir a la calle para reclamar la "climatización integral y urgente" de todos los colegios de la capital.

Tras las concentraciones que se celebraron durante la recta final del pasado curso, las asociaciones retoman las protestas con una concentración que tendrá lugar este miércoles, 23 de septiembre, a las 18:00 horas en la plaza de Zocodover.

En un comunicado remitido a los medios, las AMPAS recuerdan que "las aulas siguen sin un acondicionamiento térmico adecuado" y "tampoco las administraciones han comenzado a trabajar en una solución realista y viable para todos los centros de la ciudad".

Los padres y madres de los alumnos de Toledo afirman que el problema no es exclusivo de los meses de más calor, donde las aulas y comedores "superan con frecuencia los 30 ºC", sino que en invierno, hay alumnos "con el abrigo puesto".

"Climatizar las aulas no es un capricho, es una cuestión de salud pública y de protección a la infancia. El Real Decreto 486/1997 fija entre 17 y 27 ºC la temperatura de los lugares de trabajo sedentarios, y los colegios lo son para docentes y personal. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por su parte, obliga a anteponer el interés superior del menor y su derecho a un entorno seguro", añaden.

Las AMPAs se han felicitado porque al menos, las movilizaciones de junio han permitido poner este tema sobre la mesa, como ha quedado constancia en el Debate sobre el Estado del Municipio.

A este respecto, afirman que "estamos viendo algunos avances, como la instalación de toldos de sombra en los patios de los colegios por parte del Ayuntamiento de Toledo", una noticia que apuntan haber "recibido con gratitud" pero que califican como "sólo un primer paso" dado que "los centros deben adaptarse por completo a la situación climática que estamos viviendo y que, según todos los pronósticos, empeorará en los próximos años".

Aparatos comprados por los padres

Ante esta situación, aseguran que en muchos centros están siendo las propias familias quienes "recaudan fondos y aportan dinero de sus bolsillos" para paliar la situación que sufren los niños.

Por ejemplo, el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas compró este verano aparatos de aire acondicionado portátiles para el comedor, que se usó durante un campamento de verano en los meses no lectivos, ya que "aulas y comedor superaban los 30 ºC antes, siquiera, de que los niños comenzaran la actividad, y la preocupación por su salud era enorme".

"Los padres están haciendo la labor que el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades no hacen, mientras ellos se pasan la responsabilidad unos a otros como si fuera una pelota en el patio del colegio", sentencian.

De ahí, que hayan hecho un llamamiento a todas las familias para defender, lo que consideran, "una causa de toda la ciudad".