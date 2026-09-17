Vox reivindica su papel en el Gobierno de Toledo y el PSOE define a Velázquez como "un emperador desnudo"

Durante su turno en el Debate del Estado del Municipio de Toledo, el portavoz de Vox, Juan Marín, ha reivindicado el papel de su grupo en las mejoras que ha experimentado en estos años la ciudad de Toledo. Todo ello, pese a que sus concejalías "no han contado con los recursos suficientes en comparación con los fondos que han conseguido las encabezadas por el PP".

Marín ha enumerado ejemplos concretos de esa escasez de presupuestos para las concejalías de Vox, como la partida de 30.000 euros que se destinó en este ejercicio para financiar dos puestos de auxiliar de biblioteca para ampliar los horarios de las bibliotecas municipales "y que nunca se llegaron a habilitar".

Asimismo, se ha referido a la "falta de dotación" de plazas en la Policía Local pese a la puesta en marcha de nuevos servicios impulsados por la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares.

"Hemos estado apoyando la candidatura para la Capitalidad Europea de la Cultura, a pesar de que usted no compartía con nosotros los datos económicos de esa candidatura", ha indicado.

Por otro lado, Marín ha defendido que se hable de cuestiones nacionales en el Ayuntamiento de Toledo, "porque somos representantes elegidos por los toledanos y formamos parte de organizaciones políticas que tienen una determinada concepción de España, de las instituciones, de la libertad, de la igualdad y de la forma en que debe ejercerse el poder".

Y ha criticado al presidente regional, Emiliano García-Page, por ser "una traba en el desarrollo de su ciudad".

Por último, ha aconsejado al alcalde, Carlos Velázquez que "si repite en la próxima legislatura, sea una persona audaz y no se deje intimidar por las vacas sagradas, como asociaciones, federaciones, fundaciones o academias".

"Un emperador desnudo"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, ha asegurado que el balance de los más de tres años de Gobierno de Carlos Velázquez, "el alcalde menos votado de la democracia, es el de un emperador desnudo".

"Mucho desfile, mucha propaganda y muchos viajes, pero sin una gestión capaz de transformar la ciudad", ha afirmado.

De la Cruz ha resumido la gestión como "ninguna obra propia relevante, mucho dinero perdido y mucha publicidad". Y le ha reprochado que haya convertido los proyectos heredados del anterior gobierno socialista en "su único capital político".

La socialista ha situado el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) como ejemplo de la "improvisación" del alcalde y de su "pésima gestión". Y ha criticado el baile de cifras del documento ya que el alcalde "lo tramitó con errores de miles de viviendas, contemplando más de 31.000 cuando eran 17.000".

Por otro lado, ha apuntado a la pérdida de 20 millones de euros de fondos europeos vinculados al proyecto EDIL, así como la devolución de 3 millones de euros que ya estaban en las arcas municipales, más cerca de 300.000 euros en intereses, por la imposibilidad de ejecutar el proyecto de la Escuela de Artes Escénicas y Danza. Asimismo, existe "riesgo de perder los fondos vinculados con la Zona de Bajas Emisiones".

También ha denunciado la subida de la presión fiscal durante la legislatura, con "incrementos en impuestos, tasas y servicios municipales como el IBI, la basura, el agua, el alcantarillado, la ORA, las tasas deportivas o el billete del autobús".

"El alcalde prioriza la publicidad, la propaganda y los viajes frente a la ejecución de proyectos y la solución de los problemas cotidianos de los toledanos. Imagen antes que gestión. Titulares antes que resultados", ha indicado.

Para De la Cruz, la forma de gobernar de Carlos Velázquez está basada en "mucho dinero gastado, mucho anuncio y resultados deficientes".

"Velázquez está reproduciendo en Toledo patrones de su etapa en Seseña, donde fue condenado por un juzgado por negar información a la oposición. Queremos transparencia sobre los viajes, los gastos de la Ciudad Europea del Deporte, una obra junto al negocio de un concejal y la adjudicación de las escuelas infantiles", ha afirmado.

Por último, le ha reprochado que, a pocos meses de las elecciones, "se apresure a anunciar proyectos y a hacer remiendos y parches en estos barrios que durante más de tres años no han sido una prioridad".

Preocupaciones de IU-Podemos

Por último, el portavoz municipal de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, ha mostrado su preocupación por la vivienda, la igualdad y la juventud con el modelo de Carlos Velázquez.

En materia de igualdad, ha lamentado que el alcalde se haya vanagloriado de incrementar la atención a mujeres, cuando "lo que debería aspirar es a cero casos de violencia machista".

En cuanto a la juventud, el portavoz ha recriminado el modelo de fomento de ocio que "olvida las dificultades de este colectivo en materia laboral y de vivienda".

Asimismo, en cuanto a la vivienda, ha criticado el "modelo de turismo depredador que defiende y fomenta el alcalde de la ciudad, que expulsa a los vecinos del Casco pese a que se haya asegurado que se ha incrementado la población".

Además, ha abogado por la declaración de Toledo como Zona Tensionada y ha criticado la política de movilidad que ha defendido el alcalde, recordando que las iniciativas de las que ha hablado durante su intervención "están enfocadas a promover el uso del transporte privado en lugar del transporte público".

Fernández ha concluido defendiendo un modelo de ciudad basado en servicios públicos gestionados desde el propio Ayuntamiento. Y ha lamentado las dificultades por las que atraviesan algunas de las plantillas municipales "mientras se invierten más de 52 millones en privatización".

Réplica de Velázquez

Para terminar, durante su turno de réplica, Velázquez ha defendido una forma de hacer política "basada en la autocrítica, la humildad y el compromiso con los ciudadanos". Y ha reprochado a la oposición la falta de credibilidad y de propuestas para la ciudad.

Ha reconocido que durante los años de Gobierno se han equivocado y han tomado malas decisiones, pero han "reconocido los errores como muestra de responsabilidad y de voluntad de corregirlos".

El regidor ha reivindicado el trabajo realizado por el conjunto del Gobierno municipal y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá dedicando "los días que quedan en esta legislatura" a mejorar la ciudad y resolver los problemas de los toledanos.

Sobre Vox, ha reivindicado la gestión conjunta del Gobierno municipal y ha asegurado que la coalición "está siendo positiva para Toledo". Además, ha asegurado que todas las concejalías gestionadas por Vox han incrementado sus partidas presupuestarias.

Y ha explicado que incluso durante la ejecución del presupuesto se han realizado modificaciones para reforzar áreas responsabilidad de sus concejales, detrayendo recursos de concejalías gestionadas por el Partido Popular.

"Existe un Gobierno sólido y cohesionado, más allá de las diferentes posiciones políticas que puedan mantener sus integrantes", ha afirmado, a la vez que ha pedido a Vox que reflexione sobre su posición respecto a la Zona de Bajas Emisiones.

Por otro lado, ha criticado la intervención realizada por la socialista Noelia de la Cruz, lamentando que haya desaprovechado su turno de intervención para centrar su discurso en "críticas y ataques al equipo de Gobierno".

Velázquez ha defendido que el actual Ejecutivo municipal está gestionando con transparencia y resultados y ha cuestionado las acusaciones de una supuesta subida de impuestos, explicando que "la subida del agua responde a una sentencia judicial derivada del contrato firmado por el anterior Gobierno y que el incremento de la tasa de basura viene determinado por una ley nacional".

Además, le ha indicado que con los mismos contratos el Ayuntamiento ha pasado de ingresar 1.156.000 euros anuales durante la etapa del PSOE a 2.013.735 euros al año con el actual Gobierno.

Por ello, le ha reclamado una reflexión sobre su papel como principal grupo de la oposición y sobre la necesidad de recuperar un debate municipal centrado en los problemas y las soluciones de Toledo.

"Esperaba poder confrontar modelos y escuchar también el reconocimiento de aquellas actuaciones que puedan considerarse positivas. El discurso del PSOE se ha centrado en negar cualquier avance de la ciudad. Un partido que ha gobernado durante tantos años y que ha tenido tantas responsabilidades en Toledo debe tener credibilidad", ha expresado.

Por último, en su réplica al portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, el alcalde ha reivindicado "una gestión pública basada en la eficacia, el pragmatismo y la atención a las necesidades reales de los ciudadanos, con independencia de planteamientos ideológicos".

En materia social, ha destacado el incremento de la atención a personas en situación de vulnerabilidad, mientras que en vivienda ha puesto en valor la respuesta obtenida por las primeras viviendas promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda.

Asimismo, ha defendido la gestión de los servicios municipales y ha puesto como ejemplo el ámbito deportivo, donde ha destacado tanto la mejora de las conexiones peatonales y ciclistas como la aprobación del nuevo convenio colectivo del Patronato Deportivo Municipal.

"Toledo está hoy mejor que hace tres años. Todavía quedan problemas por resolver y sería un error caer en el mismo triunfalismo", ha sentenciado.