Fuensalida cierra el ejercicio 2025 con un remanente de tesorería de cerca de 1,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) ha cerrado el ejercicio económico 2025 con un remanente de tesorería de 1.693.619,18 euros, un resultado que pone de manifiesto la situación de estabilidad financiera del Consistorio, así como la capacidad para afrontar nuevos proyectos y actuaciones.

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Cañete, ha valorado estos datos como "el resultado de una gestión económica rigurosa, responsable y basada en la planificación, que nos permite afrontar el presente con garantías y mirar al futuro con capacidad para seguir invirtiendo en Fuensalida", según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Cañete ha subrayado que este resultado "demuestra que es posible mantener una gestión responsable de los recursos públicos sin renunciar a seguir avanzando en aquellas actuaciones que necesita Fuensalida".

En este sentido, ha destacado que disponer de un remanente cercano a los 1,7 millones de euros permite al Ayuntamiento contar con un mayor margen para afrontar nuevas inversiones, continuar mejorando los espacios e infraestructuras municipales y reforzar los servicios públicos que se prestan a los vecinos.

"Tenemos unas cuentas saneadas y una situación económica que nos permite seguir trabajando con responsabilidad y, al mismo tiempo, tener capacidad para acometer nuevos proyectos. Ese es el objetivo del Gobierno de José Jaime Alonso: que la buena gestión económica se traduzca en más y mejores oportunidades para Fuensalida", ha afirmado Cañete.