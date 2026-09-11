"Toledo necesita a sus jóvenes": música, cultura y ocio protagonizan diez días de la XXXVIII Semana de la Juventud

Toledo volverá a vivir "diez días para y con los jóvenes" con la XXXVIII Semana de la Juventud que se desarrollará del 18 al 27 de septiembre. Así lo ha presentado este viernes el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano quien ha adelantado que la programación será "completa, diversa y pensada por y para todos los jóvenes de la ciudad, con música, cultura, deporte, talento, ocio, naturaleza, voluntariado, creatividad y empleo", ha indicado.

El edil ha destacado que la ciudad de las tres culturas cuenta con "una juventud activa, preparada, participativa y con muchísimas ganas de hacer cosas". En este sentido, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se quiere "estar al lado de los jóvenes", haciendo que sean "protagonistas de Toledo" y ofreciéndoles espacios para divertirse, aprender, crear, participar y descubrir nuevas oportunidades.

Las actividades comenzarán el próximo viernes 18 de septiembre con el monólogo 'Misión Imposible' a cargo del dúo Aguilera y Mení, en la Plaza de Toros. Ese mismo día, el Teatro de Rojas acogerá la entrega de los Premios Talento Joven Ciudad de Toledo 2026, una iniciativa con la que la concejalía pretende "reconocer y dar visibilidad al talento de los jóvenes de la ciudad".

El deporte y el ocio serán los protagonistas del sábado 19 de septiembre. A lo largo de la jornada se celebrará un taller de vóley y juegos de campamento. Por la tarde-noche de ese mismo día llegará uno de los grandes atractivos de la programación, el Tecnofestival ByMarsa, que se podrá disfrutar en la Plaza de Toros.

La Semana de la Juventud incluye actividades vinculadas a la naturaleza, el voluntariado y la participación ciudadana, entre ellas un taller de insectos y microfauna acuática en el río Tajo y actividades de voluntariado junto a Scouts de Castilla-La Mancha.

Festival Corto Joven

En los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebrará en la Sala Thalía el Fest, en el barrio de Santa María de Benquerencia, el Festival Corto Joven con tres jornadas dedicadas al talento audiovisual joven: "Queremos que los jóvenes tengan un espacio donde puedan mostrar todo lo que hacen, sus ideas, sus proyectos y su creatividad", ha señalado el concejal de Juventud.

La música también será protagonista. El viernes 25 de septiembre tendrá lugar el concierto de Celtas Cortos, mientras que el sábado 26 de septiembre la Plaza de Toros acogerá el concierto de JC Reyes, una de las citas más esperadas de la Semana de la Juventud y cuyas entradas se encuentran prácticamente agotadas.

García-Toledano ha asegurado que desde su área se ha apostado por ofrecer a los jóvenes "dos grandes noches de música" con artistas de primer nivel sin necesidad de salir de la ciudad.

La programación se completará con talleres creativos, entre ellos el de Tote Bag sobre tintes naturales, y un gran taller de ilustración que pondrá el broche final a la Semana de la Juventud.

El edil ha informado de que la Semana de la Juventud 2026 contará con un presupuesto de 28.500 euros, una cantidad similar a la destinada el pasado año, al tiempo que ha añadido que "vamos a seguir trabajando para que nuestros jóvenes tengan cada vez más actividades, más oportunidades y más espacios donde puedan disfrutar y desarrollar todo su potencial".

García-Toledano ha concluido reivindicando el papel de los jóvenes en el presente y el futuro de la ciudad: "Toledo necesita a sus jóvenes y los jóvenes necesitan sentir que Toledo está con ellos".