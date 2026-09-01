Novedades en los bonos de autobús de Talavera de la Reina: se pueden comprar y recargar por internet desde este martes

Un autobús urbano en Talavera de la Reina. Monbus

Los usuarios de los autobuses urbanos de Talavera de la Reina ya pueden comprar y recargar sus bonos de transporte a través de internet.

El cambio, puesto en marcha este martes por la empresa gestora del servicio, Monbus, no supone una subida de precios ni modifica las modalidades de bono que existen actualmente.

Es decir, las tarifas y condiciones se mantienen sin cambios.

Quien necesite dar de alta una nueva tarjeta o adquirir un bono podrá hacerlo a través de la página web de Urbanos de Talavera, sin tener que desplazarse previamente hasta la oficina de atención al cliente.

Además, si es necesario recoger físicamente una tarjeta nueva, esta podrá estar preparada con antelación para que el trámite sea más rápido.

¿Qué pasa si ya tienes una tarjeta?

Los usuarios que ya disponen de una tarjeta de Urbanos de Talavera no tienen que cambiarla de inmediato.

Podrán seguir utilizando su tarjeta habitual y gastar el saldo que tengan disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este periodo podrán hacer la transición al nuevo sistema de forma progresiva.

Una vez que agoten el saldo de su tarjeta actual, podrán solicitar gratuitamente una nueva tarjeta en la oficina de atención al cliente.

Por tanto, no es necesario acudir ahora a la oficina simplemente por tener una tarjeta antigua.

Viajes restantes

Otra de las novedades del sistema está en la forma de consultar el saldo. En lugar de mostrarlo como una cantidad económica, los nuevos bonos indicarán directamente cuántos viajes tiene disponibles el usuario.

Así, será posible comprobar de un vistazo si quedan, por ejemplo, 20, 10 o 2 trayectos.

Las nuevas tarjetas serán además nominativas y de uso personal, ya que estarán asociadas a los datos identificativos de su titular.

Un cambio progresivo

El nuevo sistema comienza a aplicarse este 1 de septiembre, pero convivirá durante unos meses con las tarjetas actuales para evitar que los usuarios tengan que realizar el cambio de manera inmediata.

Urbanos de Talavera, servicio operado por Monbus, mantendrá información sobre el proceso tanto en su oficina de atención al cliente como en su página web, donde se podrán consultar las condiciones del nuevo sistema y realizar las gestiones relacionadas con los bonos.