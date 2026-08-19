Alerta en la toledana Sierra de San Vicente por el posible avistamiento de un león: "Extremen las precauciones"

Sorpresa y preocupación este miércoles en El Real de San Vicente (Toledo) después de que el Ayuntamiento haya alertado del posible avistamiento de un león en las inmediaciones del convento del Piélago, en plena Sierra de San Vicente.

El Consistorio ha difundido el aviso a través de sus redes sociales alrededor de las 14.30 horas. "¡Atención! Hemos recibido aviso de Guardia Civil de un posible avistamiento de un león por las inmediaciones del convento en la Sierra", ha informado el Ayuntamiento.

Ante esta situación, el Consistorio ha pedido a los vecinos que "extremen las precauciones", aunque ha advertido de que, por el momento, no dispone de más información sobre el supuesto avistamiento.

Según han informado a EFE fuentes del Instituto Armado, durante la mañana de este miércoles el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada de un repartidor que trabajaba por la zona y en la que decía haber divisado a un león en la zona del convento del Piélago.

En concreto, el aviso se ha producido en la TO-1375 a la altura del kilómetro 9, carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.

Drones y un helicóptero

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que, en prevención, la Guardia Civil ha activado un dispositivo en la zona.

En el mismo han participado patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), sin haber avistado al supuesto felino.

La Guardia Civil también ha informado a EFE y ha asegurado de que se ha buscado al animal incluso desde el aire con un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid y drones de la Comandancia de Toledo.

Visitas a zoos

Los agentes han realizado además controles en núcleos zoológicos de las zonas próximas para comprobar si existe alguna relación entre el supuesto avistamiento y la posible fuga de algún animal.

Según las mismas fuentes, la Guardia Civil ha podido confirmar con un zoológico situado en la localidad vecina de Hinojosa de San Vicente que ninguno de sus animales se ha escapado de las instalaciones.

Desde la Delegación del Gobierno, asimismo, se traslada un mensaje de tranquilidad mientras se trata de determinar qué ha ocurrido realmente.

Entre las hipótesis que se manejan está que el supuesto león pueda ser fruto de una confusión con un perro de gran tamaño u otro tipo de animal.

En esta línea, la Guardia Civil ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a las características similares a los leones.

Entorno natural

La Sierra de San Vicente es una comarca natural situada al noroeste de la provincia de Toledo, próxima a los límites con Ávila y Madrid.

El entorno, de carácter montañoso y con abundante vegetación, se extiende entre los valles del Tiétar y el Alberche y cuenta con amplias zonas de encinares, robledales, alcornocales y matorral mediterráneo.

Marcelino Fernández, el alcalde de uno de los pueblos de la comarca, Almendral de la Cañada, ha confirmado a EFE que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento. También ha apuntado a la "sorpresa" y el "nerviosismo" de sus vecinos ante la noticia.