La Celestina convierte a La Puebla de Montalbán en un gran escenario: diez días de teatro y miles de espectadores

El diputado de Cultura, Tomas Arribas, y la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos. Ángela Pulido Díaz.

El diputado de Cultura y Educación de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha presentado este martes en el Centro Cultural San Clemente la XXVIII edición del 'Festival Celestina. La España de Rojas'. Un espectáculo de arte y cultura que se podrá disfrutar en La Puebla de Montalbán del 21 al 30 de agosto.

Junto a Arribas, que ha definido el festival como "uno de los grandes referentes culturales de la provincia", también han participado en la presentación la alcaldesa de La Puebla de Montalbán y portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, el coordinador del Festival, Pablo Justo, el concejal de Cultura del municipio, David Martín, y la directora artística, María Elena Diardes.

El diputado de Cultura ha recordado que esta vigesimoctava edición llega después de que la Diputación de Toledo haya concedido al Festival Celestina el Premio a la Actividad Cultural del Año 2026. Un galardón en el que se reconoce la trayectoria, el compromiso cultural y la capacidad de dinamización social y territorial: "Reconocer al Festival Celestina es reconocer mucho más que una programación cultural. Es hacerlo a veintiocho ediciones de compromiso con la cultura, con el patrimonio y con la identidad de un pueblo", ha afirmado.

Posado durante la rueda de prensa para presentar el XXVIII Festival. Ángela Pulido Díaz.

Asimismo, ha destacado también la singularidad de una cita que convierte durante diez días las calles, plazas, patios, cuevas y edificios históricos de La Puebla de Montalbán en escenarios, consiguiendo que "la cultura no sea únicamente algo que se contempla, sino algo que se vive y se comparte".

"El Festival Celestina no es un acontecimiento que simplemente se celebra en La Puebla de Montalbán, es un acontecimiento de La Puebla de Montalbán", ha asegurado Arribas, quien también ha destacado la participación de los más de 150 voluntarios que hacen posible esta celebración junto a actores, profesionales, asociaciones, establecimientos y vecinos.

Con el título de Fiesta de Interés Turístico Regional, el diputado provincial ha reiterado el respaldo de la Diputación a la aspiración del Festival de alcanzar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional: "Su trayectoria, su singularidad, su calidad y, sobre todo, la implicación de todo un municipio justifican esa aspiración".

Por su parte, la alcaldesa de La Puebla de Montalbán, Soledad de Frutos, ha agradecido a la Diputación de Toledo el apoyo constante al Festival, que este año se ha concretado con ese Premio a la Actividad Cultural del Año 2026 concedido por la institución provincial.

Representación de La Celestina durante el acto de presentación. Ángela Pulido Díaz.

Para su alcaldesa, "La Puebla de Montalbán tiene mucho que ofrecer y eso se refleja en el reconocimiento que ha recibido su Festival Celestina, entre ellos el de la Diputación de Toledo. Pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más y que este festival sea reconocido como de Interés Turístico Nacional, porque ya ha traspasado claramente las fronteras de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

"La Celestina es una obra universal, y Fernando de Rojas forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso os invito a vivir estos diez días con nosotros, a disfrutar de La Puebla convertida en un gran escenario y, sobre todo, a descubrir la esencia de este festival: sus vecinos, los pueblanos. Estoy segura de que quienes nos visitéis querréis volver cada año y seguir formando parte de esta maravillosa experiencia", ha detallado.

El coordinador del Festival, Pablo Justo, también ha agradecido a la Diputación su apoyo constante. Durante el acto de presentación, Justo ha sido el encargado de desgranar el programa, destacando que el sábado 29 llegará otra de las citas más esperadas, la 'Celestina. Voces de la Memoria': "Una representación muy especial que convierte nuestras calles y nuestro patrimonio en un auténtico escenario vivo”.

También ha destacado que "la Plaza Mayor acoge tres escenarios y la historia va recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos del municipio, como la parroquia de Nuestra Señora de la Paz o el Palacio de los Condes de Montalbán, donde los balcones cobran también protagonismo y forman parte de la propia representación. El recorrido culminará en la torre de San Miguel, poniendo el broche a una noche que cada año consigue emocionar a quienes participan y a quienes nos visitan".

Tres actores que han representado parte de la escena. Ángela Pulido Díaz.

Justo ha destacado que se trata de "una representación hecha por y para el pueblo", la cual no sería posible sin los vecinos: "Son más de 150 voluntarios, entre actores, técnicos, personal de escenario y todas las personas que hacen posible que 'Celestina' salga adelante".

Este festival es una "cita marcada en rojo" en el calendario, que forma parte de la identidad de La Puebla. Por ello, el coordinador ha aprovechado para agradecer una vez más el compromiso, la ilusión y las horas de trabajo de los voluntarios "porque sin ellos esta noche tan especial no sería posible".

Novedades de un festival consolidado

Esta XXVIII edición se desarrollará a lo largo de diez días llenos de teatro, música, literatura, patrimonio e investigación. Asimismo, contará con nueve espacios para las representaciones bajo tierra y en patios, cuatro estrenos y una previsión de más de 5.000 espectadores.

Entre las novedades de esta edición, destacan el mayor protagonismo del Museo La Celestina, el III Congreso Celestinesco de Investigación y Transferencia dedicado al papel de la mujer y la recuperación de la figura de Teresa de Lucena.

Cartel del premiado del actor Luis Merlo. Ángela Pulido Díaz.

El actor Luis Merlo será galardonado con el Premio Celestina 2026 el próximo viernes 28 de agosto y tendrá como acto central la representación de 'Celestina. Voces de la memoria', el sábado 29 en la Plaza Mayor y la Torre de San Miguel.

Para complementar la programación, durante los días 28, 29 y 30 de agosto tendrá lugar el Mercado Celestinesco que llenará nuevamente las calles de La Puebla con actividades y ambientación histórica.