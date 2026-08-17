El PSOE denuncia una nueva tala de árboles de "gran porte" en Talavera de la Reina: "Se ha hecho con alevosía"

Tala de árboles en La Alameda de Talavera de la Reina. PSOE

El PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) ha denunciado una nueva tala de árboles en la ciudad. En esta ocasión, en el parque de La Alameda, después de la actuación llevada a cabo recientemente en la Isla de los Molinos y que también ha generado críticas de la oposición.

Los socialistas aseguran que la tala se ha ejecutado durante el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el puente festivo y en pleno periodo vacacional.

El concejal socialista Sergio de la Llave ha cuestionado tanto el momento elegido como la falta de información pública sobre la actuación. Asegura que varios de los ejemplares retirados eran árboles "de gran porte", principalmente pinos, y que, a simple vista, "no presentaban signos evidentes de estar secos o muertos".

Árboles talados. PSOE

Por ello, el grupo municipal ha solicitado al Ayuntamiento el informe técnico que justifique la tala, así como la relación de ejemplares afectados y los criterios empleados para decidir su retirada.

"Podemos destacar que se ha hecho con alevosía y premeditación, con una absoluta falta de transparencia", ha afirmado De la Llave.

Críticas a David Moreno

La formación socialista pone especialmente el foco en el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, David Moreno (Vox), al que acusa de haber cambiado radicalmente su discurso desde que pasó de la oposición al Gobierno municipal.

El PSOE recuerda que Moreno convirtió durante la pasada legislatura las talas de árboles en uno de sus habituales motivos de crítica al anterior Ejecutivo local. Incluso empleó en varias ocasiones el término "arboricidio" para referirse a la retirada de ejemplares. Ahora, los socialistas cuestionan que el edil permita actuaciones similares desde el Gobierno municipal.

"Entonces Moreno exigía explicaciones, entonces hablaba de arboricidio, y ahora resulta que manda talar árboles de gran porte en La Alameda, como ya hizo en la Isla de los Molinos", han señalado.

La oposición también critica que la actuación se haya realizado durante un fin de semana festivo y sin que, según denuncian, se haya ofrecido una explicación sobre sus motivos.

¿Quién está realizando las talas?

La denuncia socialista no se limita a los árboles retirados. El grupo municipal también quiere conocer qué empresas están ejecutando los trabajos. Según aseguran, las talas están siendo realizadas por empresas externas y no por los servicios municipales de Medio Ambiente.

Otro momento de los trabajos de tala. PSOE

"No hemos visto ningún contrato de tala de árboles", afirman los socialistas, que preguntan si se trata de nuevos contratos menores.

El PSOE vincula esta cuestión con el discurso que Vox mantuvo cuando estaba en la oposición y con su promesa de acabar con los "chiringuitos".

Jesús García-Barroso en rueda de prensa. Ayto. Talavera

Coincidiendo con esta denuncia, el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso (PP), ha avanzado durante una rueda de prensa que la Junta de Gobierno ha dado luz verde al inicio del expediente de contratación del servicio de mantenimiento de jardines, zonas verdes y espacios municipales de Talavera.

El contrato contempla una cuantía de 6.161.964,79 euros, IVA incluido, y permitirá poner en marcha el procedimiento para garantizar el mantenimiento y conservación de las zonas verdes municipales.

García-Barroso ha destacado la importancia de este expediente, que aborda de manera integral el mantenimiento de los jardines y zonas verdes de Talavera dividido en tres lotes, el primero de ellos para el mantenimiento integral de zona Oeste, Jardines del Prado y piscinas municipales; el segundo corresponde con la poda del arbolado y el tercero con los tratamientos fitosanitarios y herbicidas, ambos con el ámbito de actuación correspondiente al de la unidad municipal de Zonas Verdes.