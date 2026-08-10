Un siglo después, Toledo volverá a quedarse a oscuras: la ruta que une al eclipse con Azarquiel y el barrio de la judería

El próximo 12 de agosto ya se ha colado en el calendario nacional como una de las fechas más señaladas de este año. Durante la caída del sol del miércoles, miles de ojos serán testigos de un acontecimiento único. Y es que, después de un siglo, Toledo volverá a presenciar un eclipse solar total.

Sobre las 20:30 horas, la ciudad que durante la Edad Media se convirtió en el núcleo fundamental para la astronomía en Europa, volverá a reunir en sus calles a cientos de espectadores que presenciarán un evento astronómico excepcional.

Toledo cuenta con enclaves mágicos. La Piedra del Rey Moro, el Parador, el mirador del Valle, el Puente de San Martín, el Miradero o la judería se cuelan entre los espacios más destacados para levantar la mirada hacia la bóveda azul, que será la encargada de hacer de escenario para acoger a este singular episodio.

Con el lema de 'Toledo bajo el eclipse' desde Rutas de Toledo han organizado una visita guiada especial para ver el eclipse a través de un recorrido histórico descubriendo la historia astronómica de la ciudad. Así lo ha contado el socio del grupo y guía oficial de turismo de la región, Juan Luis Alonso Oliva, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Un tour que permitirá explorar la ciudad desde otra perspectiva, una más histórica y científica. "El interés de la visita recae en explicar la relación que tiene Toledo con los eclipses y con la ciencia", señala Alonso Oliva quien adelanta que "durante el recorrido hablaremos de Azarquiel, de la astronomía, de la escuela de traductores y de las traducciones que se hicieron sobre los libros clásicos que hablaban de astronomía".

A lo largo de esa hora y media que durará el itinerario, también se hablará sobre el tapiz del Astrolabio, que en la actualidad se encuentra en la exposición Primada que acoge la Catedral por su octavo centenario. Al terminar se contará con la intervención del escritor, investigador y divulgador científico Luis Dévora Pizarra, "experto en el tema y quien profundizará en el eclipse", indica el guía.

La iniciativa motivada por el grupo de guías de turismo ha tenido una acogida grandísima, tanta que de la misma visita han salido "cinco grupos de 29 personas cada uno" que saldrán con "unos quince minutos entre ellos", señala el guía detallando que en total son "145 personas apuntadas" y que el "último grupo que abrimos tardó cuatro horas en llenarse". "Es una locura", resalta.

El trayecto iniciará en sus oficinas a orillas de la Catedral y desde allí recorrerán las calles empedradas de la ciudad hasta llegar a "la zona de la judería que apunta hacia la puesta de sol", el punto dentro del Casco Histórico "donde mejor se puede ver el eclipse", indica.

Asimismo, el precio de la entrada incluye gafas homologadas para que todos los apuntados puedan disfrutar el eclipse sin anomalías.