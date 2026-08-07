Velázquez estrecha el vínculo de Toledo con su hermana de Ohio: "Hay desafíos comunes a miles de kilómetros de distancia"

El alcalde de Toledo visita estos días la ciudad de Toledo (Ohio, Estados Unidos). Ayuntamiento de Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado en la visita institucional a la ciudad hermana de Toledo (Ohio, Estados Unidos) para explorar nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo para la capital de Castilla-La Mancha.

Velázquez ha agradecido a su homólogo Wade Kapszukiewicz, a los responsables del Gobierno municipal y al conjunto del Ayuntamiento la "extraordinaria acogida" que han brindado a la delegación toledana y "todo lo que han cuidado esta visita".

El regidor ha destacado la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones entre Toledo y Toledo (Ohio), dos ciudades unidas por una histórica relación de amistad que tiene su origen en 1934, cuando ambas localidades impulsaron el primer hermanamiento de la historia, y que sigue vivo casi un siglo después.

Durante la jornada, Velázquez ha visitado la planta de tratamiento de aguas de Toledo (Ohio), una de las instalaciones de referencia en Estados Unidos y que presta servicio a más de un millón de personas. Una visita que ha permitido conocer fórmulas, técnicas y sistemas de última tecnología para su posible aplicación en nuestra ciudad.

En este contexto, la delegación española ha tenido la oportunidad de explicar los proyectos que desarrolla actualmente el Ayuntamiento para recuperar el río Tajo a su paso por la ciudad, como el Plan de Vertidos Cero.

"El río Maumee atraviesa Toledo (Ohio) igual que el Tajo atraviesa nuestra ciudad; y ellos, igual que nosotros, están llevando a cabo una importante regeneración de sus márgenes y trabajando para conseguir un río más limpio y menos contaminado", ha destacado Velázquez.

Visita al Ayuntamiento y a la plaza de Toledo

Tras la visita a las instalaciones de tratamiento de agua, la delegación se ha desplazado al Ayuntamiento de Toledo (Ohio), donde el alcalde Kapszukiewicz y varios miembros de la Corporación municipal han mostrado a la delegación española sus dependencias y el funcionamiento de la administración local.

Durante el encuentro, la delegación española ha conocido la organización territorial de la ciudad, los diferentes distritos en los que se estructura, el trabajo de los empleados municipales y la prestación de los distintos servicios públicos.

"Compartir experiencias entre dos ayuntamientos que, pese a encontrarse a miles de kilómetros de distancia, afrontan muchos desafíos comunes es tremendamente enriquecedor", ha afirmado Velázquez.

Posteriormente, la delegación ha visitado la plaza de Toledo, España, un espacio que simboliza los profundos vínculos existentes entre ambas ciudades y donde se ha realizado una fotografía de familia y diversos encuentros con medios de comunicación estadounidenses.

Vista de la plaza de Toledo España, en la estadounidense ciudad homónima. Ayuntamiento de Toledo

La jornada ha concluido con un acto institucional y una cena de gala que ha permitido reafirmar públicamente la voluntad de ambas ciudades de continuar fortaleciendo una relación histórica y pionera.

Durante este acto, Velázquez ha entregado a su homólogo estadounidense la llave de la ciudad y una réplica de la primera piedra de la catedral de Toledo, con motivo del octavo centenario del templo.

La agenda institucional continuará este sábado con una visita a la Universidad de Toledo, para explorar nuevas vías de colaboración cultural y educativa.