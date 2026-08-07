Circo, improvisación, magia y música: así será la Semana de Teatro de Sonseca que comenzará este domingo

Toledo ha acogido la presentación de la Semana de Teatro de Sonseca. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha acogido la presentación de la XXXIV Semana de Teatro de Sonseca, que se celebrará del 16 y el 21 de agosto, con seis días de propuestas escénicas dirigidas a públicos de todas las edades.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín de San Pablo, y la concejal de Cultura, Lorena García-Ochoa, han sido los encargados de presentar la nueva edición de una iniciativa plenamente consolidada y que se ha ganado un lugar destacado en el calendario cultural del verano en la provincia.

Durante su intervención, Arribas ha destacado el respaldo de la institución provincial a una propuesta que alcanza ya 34 ediciones, y ha recordado que "la cultura de calidad no es patrimonio exclusivo de las grandes ciudades".

El ejemplo que brinda esta semana de teatro confirma que "nuestros pueblos pueden ofrecer programaciones ambiciosas, diversas y pensadas para todos los públicos", ha asegurado.

En este sentido, se ha referido a la variedad de la propuesta de este año, que incluye teatro de calle y circo, humor gestual, teatro clásico y contemporáneo, música en directo, improvisación, magia y humor, con espectáculos tanto para público adulto como infantil y familiar.

Arribas ha ensalzado "la capacidad de Sonseca para mantener durante más de tres décadas el interés y la fidelidad del público", y ha destacado la singularidad de las artes escénicas porque "el teatro sigue teniendo algo que ninguna pantalla puede sustituir: el encuentro directo entre quienes cuentan una historia y quienes se sientan delante para vivirla".

El diputado ha resaltado además la repercusión que la celebración de la Semana de Teatro tiene más allá de los propios escenarios, al generar ambiente, atraer visitantes y favorecer la actividad de la hostelería y el comercio local en Sonseca.

"Apostar por la cultura en nuestros municipios es hacerlo por su dinamización, por su economía y por hacer nuestros pueblos más atractivos para vivirlos y visitarlos", ha remarcado Arribas.

Por último, ha felicitado al Ayuntamiento de Sonseca y a todas las personas que hacen posible la continuidad de esta cita y ha animado a sonsecanos, vecinos del conjunto de la provincia y visitantes a acercarse a la localidad del 16 al 21 de agosto "y disfrutar de seis noches en las que el teatro será el gran protagonista".

Programación para todos los públicos

Por su parte, la alcaldesa de Sonseca ha recordado que esta iniciativa se celebra de manera ininterrumpida desde 1993, demostrando que "la cultura no es solo entretenimiento, es emoción, reflexión, aprendizaje y convivencia". Una trayectoria que ha permitido al municipio consolidarse como referente cultural y punto de encuentro en torno a las artes escénicas.

Asimismo, ha remarcado que esta edición vuelve a contar con "una programación variada, pensada para todos los públicos y de gran calidad", interpretada por seis compañías profesionales.

Asimismo, ha reivindicado la apuesta por la Cultura que hace el Ayuntamiento, porque "la cultura es una inversión en el presente y en el futuro de nuestros pueblos: allí donde hay cultura, hay encuentro, diálogo, creatividad y oportunidades".

En este sentido, la alcaldesa ha detallado una programación formada por seis espectáculos, que se desarrollarán en el Teatro Cervantes y la Plaza de la Virgen y que combinan distintos géneros y formatos para llegar tanto al público adulto como al infantil y familiar.

La XXXIV Semana de Teatro comenzará el domingo 16 de agosto, a las 21.30 horas, en la Plaza de la Virgen, con Rodeo, de La Banda de Otro, una propuesta de circo-teatro de calle para todos los públicos.

A partir del lunes 17 será el Teatro Cervantes quien acoja los diferentes espectáculos, comenzando con Bichitos, de Spasmo Teatro, un espectáculo de humor gestual dirigido al público infantil a partir de cinco años y familiar, que podrá disfrutarse a las 20.30 horas.

El martes 18, a las 21.30 horas, será el turno de Las preciosas ridículas, de Molière, de la compañía Arroz con Costra, una comedia de teatro clásico para público joven y adulto.

La programación continuará el miércoles 19, a las 21.30 horas, con ¿De dónde venimos?, de L’Om Imprebís y CITA, una propuesta de teatro contemporáneo con música en directo; mientras que el jueves 20, a la misma hora, se representará Tributo, de La Teta Calva, también teatro contemporáneo con música en directo.

El viernes 21, a las 21.30 horas, pondrá el broche final a esta XXXIV edición Kairós, de ImproVivencia, un espectáculo que combina comedia de improvisación, magia y humor.

Abonos y entradas

Los abonos tendrán un precio de 25 euros y podrán adquirirse del 3 al 10 de agosto en www.giglon.com. La venta anticipada de entradas individuales comenzará el 11 de agosto, en la misma web o en la Casa de la Cultura, de 10.00 horas a 13.00 horas, con un precio de 7 euros para la entrada general, 5 euros para la reducida y 3 euros para la función infantil.

También podrán adquirirse entradas en la taquilla del Teatro Cervantes una hora antes de cada función.