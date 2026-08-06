El antiguo edificio de RNE en Toledo renacerá como un bloque de siete viviendas con una inversión de 700.000 €

El antiguo edificio de Radio Nacional de España (RNE), situado en el paseo de San Cristóbal de Toledo, dará un nuevo paso hacia su recuperación para convertirse en un bloque de siete viviendas.

El Ayuntamiento ya dispone de un estudio previo para transformar el inmueble, una actuación que se enmarca dentro del proyecto Toledo Emerge y que contará con una inversión estimada de 700.000 euros.

Así lo ha avanzado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que este "preproyecto" ha sido elaborado por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) con el objetivo de devolver el uso residencial a un edificio que lleva años en desuso.

La actuación se suma a la estrategia municipal para recuperar inmuebles históricos y convertirlos en espacios habitables, especialmente en el Casco Histórico, una de las principales líneas de actuación de Toledo Emerge.

Un nuevo paso tras Alamillos del Tránsito

El anuncio llega apenas unas semanas después del inicio de las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de San Juan de Dios, en Alamillos del Tránsito, otro de los proyectos estrella de Toledo Emerge.

En este edificio, cerrado durante más de seis décadas, ya han comenzado los trabajos para habilitar 18 viviendas compartidas destinadas a jóvenes, vinculadas a la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza.

La primera fase de la actuación cuenta con una inversión superior a 1,08 millones de euros y un plazo de ejecución de un año.

El proyecto no terminará ahí. En una segunda fase está prevista la construcción de otras diez viviendas, además de un aparcamiento para residentes, una nueva plaza pública y una conexión peatonal con la plaza del Conde.

Eje de la regeneración urbana

La conversión del antiguo edificio de RNE forma parte del programa Toledo Emerge, impulsado por el Ayuntamiento para rehabilitar inmuebles infrautilizados y devolverles una función útil para la ciudad.

El propio Velázquez ya defendió durante el inicio de las obras de Alamillos del Tránsito que se trata del "proyecto de recuperación de edificios en desuso más importante de España", una iniciativa que persigue hacer del Casco un espacio "vivo y habitable", donde sea posible vivir, trabajar y estudiar.

Además del edificio de Radio Nacional de España y Alamillos del Tránsito, el programa también contempla la recuperación del antiguo centro cultural San Ildefonso, que albergará el futuro Centro Provincial de Gastronomía.