Más de 60 productores confirman su presencia en Sabor Toledo, la 'gastroferia' impulsada por la Diputación

La primera edición de Sabor Toledo sigue tomando forma. A menos de dos meses de su celebración, más de 60 productores de toda la provincia han confirmado ya su participación en la feria de turismo gastronómico impulsada por la Diputación de Toledo y Fedeto, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de La Vega de la capital regional.

La cifra consolida el proyecto como una de las grandes apuestas de la institución provincial para convertir la gastronomía toledana en un motor de promoción turística, desarrollo económico y cohesión territorial.

Los productores confirmados proceden de todas las comarcas toledanas, reforzando el objetivo con el que nació la iniciativa: hacer de Sabor Toledo una gran mesa común donde el producto local, la cultura y el territorio se den la mano.

Bodegas, queserías, almazaras...

Entre los participantes habrá bodegas, queserías, almazaras, obradores, productores agroalimentarios, artesanos y empresas vinculadas al producto de proximidad, ofreciendo a los visitantes un recorrido por la riqueza gastronómica de la provincia.

El sector agroalimentario representa uno de los principales pilares económicos de Toledo, según ha informado la Diputación mediante una nota de prensa, con alrededor de 20.000 empleos directos y un volumen de negocio cercano a 2.100 millones de euros al año, más del 10 % de la economía provincial.

Más que una feria

La organización insiste en que Sabor Toledo no nace únicamente como un escaparate para vender productos. La intención es convertir durante cuatro días el parque de La Vega en un espacio donde productores, hosteleros, vecinos y visitantes compartan una misma experiencia alrededor de la gastronomía como elemento de identidad.

Cada producto contará una parte de la historia de la provincia: sus paisajes, sus oficios, sus tradiciones y su forma de entender el territorio.

Además, la presencia de productores de comarcas como Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera o La Sagra-Torrijos refuerza la vocación provincial de una feria que quiere implicar a todos los municipios y poner en valor el papel del medio rural.

Alrededor de una misma mesa

La presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha destacado que la elevada respuesta del sector confirma el interés que ha despertado la iniciativa.

"Sabor Toledo nace para que toda la provincia se siente alrededor de una misma mesa. La confirmación de más de 60 productores demuestra que existe un sector vivo, diverso y con mucho que compartir. Queremos que esta feria sea un escaparate para ellos, pero también una invitación a descubrir Toledo desde sus productos, sus comarcas y sus formas de vida".

Durante los cuatro días de feria, el parque de La Vega reunirá venta de productos de proximidad, degustaciones, tapas, demostraciones culinarias, talleres, actividades infantiles, teatro, conciertos y actuaciones musicales, con una programación pensada para todos los públicos.