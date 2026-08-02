Fallece a los 99 años el sacerdote Aurelio de León, referente de la lucha por la inclusión social en Talavera

El sacerdote Aurelio de León dedicó a su vida a la lucha contra la pobreza. Asociación Socio-Cultural Aurelio de León

El sacerdote Aurelio de León ha fallecido este sábado a los 99 años de edad en Talavera de la Reina. Fundador y máximo responsable de la asociación sociocultural que lleva su nombre, dedicó su vida al cuidado de las personas con más dificultades de inserción.

En un comunicado publicado en redes sociales, la entidad que creó en 1983 ha informado del deceso de quien la impulsó y ha valorado "su ejemplo, compromiso y dedicación".

Pese a la pérdida de su máximo responsable, la institución "continuará trabajando por mantener vivo su legado en favor de la igualdad de oportunidades para todas las personas".

Tras conocerse la triste noticia, se han multiplicado las condolencias por el adiós de De León, Hijo Adoptivo de Talavera y figura destacada del tejido social de la ciudad de la cerámica.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su tristeza por la muerte del religioso, "un hombre que hizo de la solidaridad una forma de vida".

Acabo de conocer el fallecimiento de Aurelio de León, un hombre que hizo de la solidaridad una forma de vida y dejó una huella imborrable en Talavera y en Castilla-La Mancha.



Tuve la fortuna de conocerle hace muchos años y de admirar siempre su inmensa calidad humana. Su… pic.twitter.com/vgyV3yryev — Emiliano García-Page (@garciapage) August 1, 2026

El jefe del Ejecutivo regional ha insistido en "su compromiso con quienes más lo necesitaban, su entrega durante décadas y su ejemplo de generosidad permanecerán en la memoria de todos".

Desde el Ayuntamiento de Talavera han trasladado su dolor por la pérdida de "una figura clave en el desarrollo social y humano del municipio".

El Ayuntamiento de Talavera, en representación de toda la corporación municipal y de los vecinos de la ciudad, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio de León, Hijo Adoptivo de la ciudad y una figura clave en el desarrollo social y humano del municipio. pic.twitter.com/k3oe8RX3lP — Ayto Talavera (@TalaveraAyto) August 1, 2026

Según ha subrayado el Consistorio, la muerte de De León "supone la despedida de un ciudadano ejemplar que dedicó su vida al servicio de los demás".

También el líder del PP regional, Paco Núñez, ha ofrecido sus respetos por el fallecido, a quien se ha referido como un "ejemplo de entrega, solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitaban".

La pérdida de Aurelio de León deja un enorme vacío en Talavera y en toda Castilla-La Mancha.



Su vida fue un ejemplo de entrega, solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitaban. Un legado que permanecerá para siempre en la memoria de todos.



Mi más sentido pésame a su… — Paco Núñez (@paconunez_) August 1, 2026

Originario de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), su vinculación con Talavera de la Reina se remonta a 1962 cuando fue designado como párroco de la iglesia de San Andrés, allí comenzó su labor apoyando a las familias más desfavorecidas del barrio de la Puerta de Cuartos.

Su objetivo siempre fue que todas las personas "tuvieran igualdad de oportunidades y acceso a la educación y la cultura", han explicado desde su asociación en el comunicado en el que han informado del óbito.

Además, De León participó de forma activa en numerosas luchas sociales; entre otras, la Mesa por la Recuperación de Talavera, una plataforma ciudadana que se movilizó por mejorar la situación socioeconómica de la ciudad en 2017.