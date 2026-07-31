Parapléjicos lanza un proyecto pionero para llevar sus cuidados más allá del alta y acompañar a los pacientes desde sus hogares

El Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP) de Toledo ha puesto en marcha '360º HNP Care', un proyecto pionero en España con el que extenderá su atención más allá del ingreso hospitalario para ofrecer formación, acompañamiento y asesoramiento especializado a personas con lesión medular, sus familias, cuidadores y profesionales sanitarios.

La iniciativa permitirá mantener el contacto con los pacientes una vez regresen a sus hogares mediante videoconferencias, simulación clínica, formación presencial y herramientas digitales.

El proyecto ha sido presentado este viernes por el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, quien ha destacado que esta iniciativa refuerza el papel del Hospital Nacional de Parapléjicos como centro de referencia nacional al poner el conocimiento de sus profesionales al servicio de los pacientes también después del alta hospitalaria.

"El alta hospitalaria marca el final de una etapa, pero no el final de la atención", ha señalado Jara, quien ha explicado que las personas con lesión medular y sus familias siguen necesitando apoyo para afrontar el día a día. "Queremos que la experiencia acumulada por los profesionales del Hospital Nacional de Parapléjicos siga estando a su lado también fuera de sus instalaciones", ha afirmado.

Modelo de acompañamiento

El programa, impulsado por la Unidad de Formación, Docencia e Investigación del centro, está concebido como un modelo estable de acompañamiento que permitirá resolver dudas, reforzar conocimientos y mejorar la capacitación de pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios y entidades relacionadas con la lesión medular.

Además, el servicio estará disponible también para personas que no hayan sido atendidas previamente en el hospital. Durante la presentación se realizó una demostración práctica del funcionamiento de '360º HNP Care' mediante una videoconferencia con el cuidador principal de una persona con lesión medular.

Desde su domicilio, planteó dudas sobre técnicas de cuidados respiratorios que fueron resueltas en tiempo real por un profesional del hospital mediante recursos de simulación clínica.

La supervisora del Área de Formación, Docencia e Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos, María Isabel Gómez, ha explicado que la plataforma garantiza la privacidad de los usuarios y permitirá ofrecer respuestas personalizadas adaptadas a las necesidades de cada paciente.

Asimismo, ha desvelado que la iniciativa surgió a raíz de una consulta realizada por un paciente ya dado de alta sobre el manejo de un ambú, un dispositivo portátil de ventilación manual. "Era una pregunta muy sencilla, pero casi nadie podía responderla", ha explicado, una situación que llevó al hospital y al SESCAM a impulsar este nuevo modelo de atención.

Primera fase centrada en los cuidados respiratorios

La actividad de '360º HNP Care' arrancará con un programa específico dedicado a los cuidados respiratorios, uno de los ámbitos más complejos en la atención a personas con lesión medular.

Entre los contenidos se incluyen técnicas de movilización de secreciones, tos asistida, manejo de dispositivos respiratorios, cuidados de la traqueostomía y resolución de incidencias relacionadas con el soporte respiratorio.

Posteriormente, el proyecto irá incorporando nuevos itinerarios formativos sobre cuidados urológicos, prevención y tratamiento de lesiones por presión, manejo del dolor y la espasticidad, sexualidad o actividad física adaptada, entre otras áreas de especialización.

La Unidad de Formación, Docencia e Investigación será la encargada de canalizar las solicitudes de pacientes, familias y profesionales, ofreciendo respuestas mediante sesiones presenciales, videoconferencias, simulación clínica o materiales formativos, en función de las necesidades detectadas.

Un referente nacional que amplía su misión

El Hospital Nacional de Parapléjicos atendió durante 2025 un total de 1.232 ingresos, de los que 233 correspondieron a nuevos pacientes procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, consolidando su condición de centro de referencia nacional para la atención integral a la lesión medular.

Con la puesta en marcha de '360º HNP Care', el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende avanzar hacia un modelo sanitario más cercano, participativo y personalizado, en el que el conocimiento generado por los profesionales del hospital continúe acompañando a pacientes, familias y cuidadores más allá de las paredes del centro sanitario.