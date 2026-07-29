Talavera mantiene por quinto día el dispositivo de acogida y no lo desmontará hasta que los 300 evacuados vuelvan a casa

Talavera de la Reina continúa acogiendo a unas 300 personas evacuadas por los incendios que afectan al Valle del Tiétar, todas ellas procedentes de esta comarca abulense. Cinco días después de activarse el operativo de emergencia, el Ayuntamiento mantiene intacto el dispositivo de atención y ha asegurado que no comenzará a desmontarlo hasta que todos los desalojados puedan regresar a sus viviendas.

Así lo ha explicado este miércoles el alcalde, José Julián Gregorio, quien ha señalado que durante la jornada del martes más de un centenar de personas regresó a sus localidades de origen, por lo que el número de evacuados alojados en la ciudad continúa descendiendo conforme mejora la evolución del incendio.

En la actualidad, los evacuados permanecen repartidos entre Talavera Ferial, el polideportivo Primero de Mayo, la Residencia Universitaria, el colegio Compañía de María y las Agustinas, aunque la mayoría se concentra ya en los dos primeros recursos municipales.

Gregorio ha asegurado que el Ayuntamiento sigue prestando "la misma atención que el primer día", en coordinación con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y los distintos servicios municipales, con el objetivo de que las personas desplazadas "no tengan ningún problema, porque bastante tienen ya con estar fuera de sus casas".

"Labor para estar orgullosos"

El alcalde también ha agradecido el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Policía Local, los Servicios Generales del Ayuntamiento, el área de Medio Ambiente, los profesionales sanitarios, los voluntarios y las empresas colaboradoras, que durante estos cinco días han atendido a los evacuados con alojamiento y manutención.

Además, ha puesto en valor la implicación del equipo de Gobierno municipal, que continúa visitando diariamente los centros de acogida para coordinar el operativo. "Aquí no se viene a hacer la foto, aquí venimos a trabajar", ha afirmado Gregorio, quien ha defendido que "la labor que se está haciendo en Talavera es algo que nos debe llenar de orgullo".

El regidor ha subrayado también la difícil situación que atraviesan muchos de los evacuados, que llevan varios días fuera de sus viviendas sin conocer todavía el estado en el que se encuentran sus casas. "Lo que queremos aquí es que se sientan bien", ha señalado.

Dos conatos en Talavera

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, ha destacado el ambiente de colaboración que existe en los centros de acogida y ha realizado un llamamiento a la prudencia después de que en los dos últimos días se hayan registrado dos conatos de incendio en el término municipal de Talavera.

El primero se originó tras incendiarse un vehículo en las inmediaciones del centro ecuestre Antares, donde permanecen alojados animales evacuados del Valle del Tiétar. La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran las instalaciones y explotaciones agropecuarias cercanas.

El segundo conato se produjo junto al polígono Torrehierro y, según los primeros indicios, podría haber sido intencionado. El fuego afectó a la zona próxima a una gasolinera, a las inmediaciones de Schreiber Foods y a varios puntos de la carretera de acceso a la urbanización residencial Torrehierro.

Ante esta situación, Moreno ha insistido en la necesidad de extremar la precaución durante estos días de altas temperaturas y ha recordado la obligación de mantener desbrozadas las parcelas urbanas para reducir el riesgo de incendios.

Campaña de ayuda para los ganaderos

El concejal también ha anunciado una nueva iniciativa impulsada por la Concejalía de Ganadería, Agricultura y Entorno Rural para coordinar la recogida de donaciones de forraje destinadas a los ganaderos del Valle del Tiétar que han perdido sus pastos como consecuencia de los incendios.

Las ayudas se canalizarán a través de la Fundación Talavera Ferial, con el objetivo de contribuir a paliar las pérdidas sufridas por las explotaciones ganaderas afectadas por el fuego.